Sénégal: Festival d'art, cuisine, sport... - Les étudiants de l'Ism revisitent la culture japonaise

La langue est une véritable clé pour comprendre la culture et la société dans son originalité et sa diversité. La connaissance de la langue fait tomber les barrières des frontières et constitue une excellente occasion de s'ouvrir les uns aux autres », a confié la conseillère de l'ambassade du Japon.

« En 2008, le Centre Afrique-Asie a été créé et la première langue asiatique qui y fut enseignée est le japonais. Je félicite et encourage tous les étudiants qui s'évertuent, chaque jour, à maîtriser la langue japonaise.

Il y a eu dans ce cadre la dégustation de plats japonais, en plus d'une cérémonie du thé japonais qui est tout un art dans sa préparation, avec les concepts « d'harmonie, de respect et de tranquillité qui sont au cœur de cette cérémonie du thé » presque mystique pour les Japonais.

Les différentes troupes du club japonais de l'Ism, encadrées par des volontaires japonais, ont procédé à des prestations culturelles (chansons et danses), à plusieurs jeux d'origine nipponne après avoir fait des présentations sur la musique, l'art, l'histoire et les sports pratiqués dans ce pays.

Cette rencontre qui s'est déroulée autour du thème « Les bonheurs du printemps », a été une occasion de découvrir la culture japonaise sous toutes ses formes et de faire la promotion d'un échange culturel entre l'Afrique et le pays du Soleil levant.

