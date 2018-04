Sénégal: Italie - Kalidou Koulibaly relance complètement la Serie A

La course au titre est plus que jamais relancée en Serie A.

« La Juventus est une équipe très forte, mais nous avons prouvé que Naples pouvait se battre avec eux, l'équipe a toujours cru au Scudetto et le fera jusqu'à ce que ce soit mathématiquement possible. Il y a un point entre nous ... nous voulons gagner tous les matches jusqu'à la fin », a confié l'international sénégalais à Mediaset Premium après le match.

En effet, avant cette rencontre, Naples, qui a fait plusieurs faux pas ces dernières semaines, était devancé de quatre points par le champion en titre. Une victoire de la Vieille dame lui aurait permis de prendre sept points d'avance sur son poursuivant et d'être sûr de remporter une fois encore le Scudetto cette saison. Mais Koulibaly en a décidé autrement et permet au Napoli de croire au titre.

