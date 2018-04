Ile Maurice: Parlement - Bodha soumis à un feu roulant de questions

Il aura à répondre à plusieurs questions, dont certaines sur le Metro Express. Mardi 24 avril, au Parlement, le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun aura fort à faire face aux députés de l'opposition.Rajesh Bhagwan interpellera notamment Nando Bodha sur le nombre de Mauriciens et d'étrangers employés par Larsen & Toubro Limited. Le député du MMM veut aussi savoir si une allocation est octroyée au personnel affecté au département créé au sein du bureau du Premier ministre pour faire la communication autour de ce projet.

