Burkina Faso: 2iE - Pour un développement économique durable

De son avis, il a visé aussi le renforcement du capital humain et la réduction de la pauvreté en Afrique à travers la recherche scientifique et la formation dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles et de l'énergie dans un contexte de fortes variabilités climatiques.

Et Pr Koanda de poursuivre que des publications ont également permis à certains enseignants de monter en grade. Il a fait savoir que ce programme a répondu non seulement aux enjeux de développement des pays africains, des partenaires suisses mais aussi à ceux de 2iE pour sa capacité scientifique.

Selon le directeur général de 2iE, Pr Mady Koanda, cet atelier représente une étape importante car il marque la clôture d'un programme qui a duré 7 ans entre 2iE et les universités et institutions suisses.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.