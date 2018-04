Sénégal: L'Algérien Youcef Reguigui gagne l'étape Thiès-Saint-Louis

L'échappée était composée de 4 coureurs de l'équipe Sovac-Natura4ever, 3 du Club La Défense, 3 du Team Embrace the World, 1 de l'équipe nationale du Rwanda et 2 de la formation néerlandaise Global Cycling Team", explique le communiqué.

"Une attaque de sept coureurs, partie au km 51, composé des Algériens Islam Mansouri, Youcef Reguigui, du Sud-Africain Dan Craven, des Rwandais Jean Paul René Ukiniwabo et Bonaventure Uwizeyimana, du Néerlandais Jacob Buijk et du Burkinabé Aziz Nikiema, frôla une avance de trois minutes", ajoute le document.

La première étape qui devait avoir lieu ce dimanche avait été annulée, rappelle la même source, soulignant que sur cette 2-ème étape "le vent qui a soufflé de ¾ face pendant la plus grande partie de la journée et provoqué de nombreuses bordures, a été l'un des principaux protagonistes de la journée".

Dakar — L'Algérien Youcef Reguigui a gagné au sprint la 2-ème étape du Tour cycliste du Sénégal qui s'est courue entre Thiès et Saint-Louis sur la distance de 181, 8 km, annonce ce lundi le Comité d'organisation de la course dans un communiqué.

