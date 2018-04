Burkina Faso: Tournée du ministre Siméon Sawadogo dans le Centre-Ouest

L'occupation anarchique de la forêt classée de Tiogo par des populations sur une superficie de plus de 100 hectares en est la parfaite illustration. «L'agriculture, la coupe du bois et l'orpaillage, sont autant d'activités qui menacent la survie de cette zone forestière, poumon écologique de la commune», a déploré le maire de Ténado.

Après Sapouy, le ministre et sa délégation ont mis le cap sur Léo où ils ont marqué une halte pour encourager le maire Abdoul Manane Nébié et l'ensemble de ses collaborateurs avant de continuer à Biéha.

Sur le premier point, le ministre a indiqué que le Plan communal de développement (PCD), document de planification des actions de développement, doit recueillir l'adhésion des filles et fils de la localité. Toutefois, a-t-il dit, pour atteindre ce résultat, la transparence, la redevabilité et la rigueur, doivent constituer la boussole du maire.

Par conséquent, il a invité les conseillers municipaux à s'exprimer «sans gêne» afin que ses collaborateurs, notamment son directeur de Cabinet, Bruce Emmanuel Sawadogo et le directeur général des collectivités territoriales, Idrissa Koanda, puissent apporter des réponses. « Je souhaite que ces échanges soient francs, sincères et empreints de cordialité. Aucune question n'est taboue.

Pour ce faire, le Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), Siméon Sawadogo, s'est rendu, du 19 au 22 avril 2018, dans six communes du Centre-Ouest (Sapouy, Biéha, Sabou, Ténado, Kordié et Nanoro) pour échanger avec des élus locaux.

Le gouvernement burkinabè attend des collectivités territoriales un rôle important dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), l'outil d'orientation et d'exécution du Programme du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

