Mali: La vie reprend le dessus à Tombouctou

"Je ne vois ici aucune position ou installation qui prouve que les tirs viennent d'ici. Elles viennent d'ailleurs. Mais quand ont dit Goundam cela peut être en brousse. C'est possible. Aujourd'hui le terrain est géré par les groupes armés et les djihadistes. Il est pour nous très difficile de les identifier. L'élément de progrès c'est que aujourd'hui les gens arrivent à se parler. Mais il n'y a pas un plan élaboré qui puisse permettre d'arriver à un résultat."

Samedi, des tirs ont touché l'aéroport et hier, des obus ont été tirés vers le camp de l'armée malienne et de la MINUSMA. Ces derniers n'ont pas fait de dégâts et aujourd'hui, tout semblait rentré dans l'ordre dans la ville, même si Baba Hamdi Touré, journaliste à Radio El Faarouk à Tombouctou, fait part de la lassitude des habitants, au micro de Sandrine Blanchard qui l'a joint à la mi-journée. (Ecoutez son témoignage en cliquant sur la photo ci-dessus.)

