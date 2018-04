Burkina Faso: RAMU - Les fondements et les enjeux expliqués à Bobo-Dioulasso

M. Kinda a également évoqué le ticket modérateur, qui équivaut à la part des frais de soins assumé par l'assuré. Il est de 10% en cas d'hospitalisation, et 30% pour les prestations ambulatoires (où il n'y a pas d'hospitalisation). Séni Ouédraogo et son équipe ont appelé les populations des Hauts-Bassins à s'approprier le RAMU.

Une première qui s'est attelée à la présentation du RAMU, et une deuxième, qui a évoqué la gratuité des soins des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes. A écouter Yves Kinda, la gratuité des soins fait partie intégrante du RAMU.

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a lancé la campagne de vulgarisation du Régime d'assurance maladie universelle (RAMU), le jeudi 19 avril 2018 à Bobo-Dioulasso. Face aux travailleurs, le ministre et son staff ont présenté le bien-fondé et les enjeux de cette assurance.

