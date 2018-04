Burkina Faso: FIE - 400 000 000 F CFA pour 41 promoteurs du Nord

Le Fonds d'intervention pour l'environnement (FIE) a remis, le mercredi 18 avril 2018 à Ouahigouya, à l'issue d'une signature de conventions, des chèques à 41 promoteurs retenus au 3ème appel à projet dans la région du Nord.

Les promoteurs du 3ème appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement (FIE), de la région du Nord, sont désormais connus. Au nombre de 41, ces promoteurs de projets de la restauration de l'environnement devront œuvrer inlassablement à l'atteinte des objectifs environnementaux de la région du Nord.

Pour joindre l'acte à la parole, le Fonds d'intervention pour l'environnement (FIE) a procédé à la remise des premiers chèques aux promoteurs, à l'issue de la signature des conventions, le mercredi 18 avril 2018 à Ouahigouya.

Mamounata Sankara, membre du groupement féminin Nongtaaba de Toéssin, dont le projet, Appui à la production et la commercialisation du beurre de karité, a été retenu dans le sous-guichet « promotion des produits forestiers non ligneux », a traduit sa joie et sa reconnaissance au FIE pour le financement reçu.

« Nous avons soumissionné à un appel à projet pour conserver cinq forêts, ce financement dont nous sommes bénéficiaires est de 20 000 000 FCFA. Pour ce qui concerne les activités phares, c'est de pouvoir réaliser une pépinière de 30 000 arbres, à planter dans ces forêts.

Nous sommes heureux de pouvoir concrétiser ce projet, grâce à ce fonds », a confié le maire de Oula, Sidi Mahamadi Savadogo.

Selon le directeur général du FIE, Wango Fidèle Yaméogo, ce financement de 2 milliards de FCFA a été possible grâce à l'appui technique et financier des coopérations luxembourgeoise et suédoise à hauteur de 1 500 000 000 F CFA et à l'Etat burkinabè, d'une enveloppe de 500 000 000 F CFA. «

La région du nord bénéficie de 400 millions dans trois sous-guichets, que sont les sous-guichets conservation, produits forestiers non ligneux et changement climatique.

Elle est à son deuxième appui, car lors du 2ème appel, la région a bénéficié de la même somme, pour 37 projets. Et pour cette fois-ci, nous avons pu sélectionner 41 projets », a-t-il fait savoir.

Il a également souligné que l'objectif du FIE est de préserver l'environnement, de préserver le couvert végétal et de lutter contre la pauvreté. « Une bonne partie des couches vulnérables figurent parmi la plupart des bénéficiaires.

Cela va contribuer inéluctablement à lutter contre la pauvreté dans la région », a indiqué M. Yaméogo. Aussi, afin de suivre l'évaluation et la mise en œuvre des projets, le directeur général a précisé que 40 % des montants du financement seront décaissés pour la première phase.

Et après un suivi sur le terrain de l'utilisation des ressources, les autres tranches de l'ordre de 30% ,20% et 10 % suivront. « Les promoteurs ont une période de 18 mois pour exécuter l'ensemble des financements », a-t-il souligné.

Pour le gouverneur de la région, Hassane Sawadogo, ce projet va renforcer la résilience des populations vulnérables face aux nombreux problèmes climatiques auxquels la région est confrontée.

« J'exhorte les bénéficiaires à faire un bon usage des financements et surtout à travailler en collaboration avec les services déconcentrés de l'Etat à savoir l'environnement, l'agriculture et tout autre service qui peut les aider à réaliser leurs projets, de sorte à pouvoir capitaliser dans l'intérêt de nos populations et de nos régions », a-t-il souhaité. Pour une mise en œuvre efficace des projets, les promoteurs ont également bénéficié d'une formation.