Bénin: Le pays lance le visa électronique pour attirer les touristes

Le visa coûte de 50 à 100 euros selon le type et la durée. Dix euros de plus s'il est demandé depuis une représentation diplomatique.

Pour les acteurs de ce secteur touristiques présents au lancement, c'est une grande avancée. Avoir le visa béninois pouvait être compliqué. Témoignage de Dine Bouraïma, hôtelier à Cotonou : « Tous les jours, les hôtels du Bénin perdent des clients à cause du visa. A côté de nous, il y a le Nigeria. Il y a beaucoup d'étrangers au Niger qui souhaitent arriver au Bénin. Des fois, arrivé au Bénin, il faut repartir chez toi avant de pouvoir prendre le visa. tout cela est levé, donc cela va forcément accroître le nombre de touristes. Venez au Bénin, on vous attend impatiemment. »

Après l'exemption de visa pour les Africains en 2016, le lancement du visa touristique de dix jours en mars, le Bénin lance le visa électronique ou e-visa. C'était dimanche au ministère des Affaires étrangères à Cotonou, en présence du chef de la diplomatie et des ministres de l'Intérieur, du Tourisme et de l'Economie numérique. C'est un moyen supplémentaire pour attirer les investisseurs et les touristes. Car le gouvernement de Patrice Talon veut faire du tourisme un vecteur de développement.

