Algérie: Athlétisme/Mondial U20 - Qualification de trois Algériens

Mohamed-Mehdi Zekraoui s'est qualifié sur 100 m où il avait décroché la médaille d'or de l'épreuve et battu le record d'Algérie (10 sec 48/100es) de la distance en séries, son compatriote Slimane Moula, champion arabe du 400 m (46sec 73) et Souad Azzi qui a confirmé sa qualification aux Mondiaux U20 sur 10.000 m marche, en signant un temps de 50min 12 sec.

Les trois Algériens, Mohamed-Mehdi Zekraoui, Slimane Moula et Souad Azzi ont réussi leurs exploit lors des 18es Championnats arabe d'athlétisme de la catégorie (garçons et filles) qui se sont achevés dimanche à Amman en Jordanie, avec une moisson algérienne qui s'est élevée à 23 médailles (4 or, 11 argent et 8 bronze).

