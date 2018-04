Gabon: Le président Ali Bongo lance un Fonds d'initiative départementale

Le ministère de la Protection sociale et de la Solidarité nationale et la Caisse nationale d'assurance… Plus »

« Les populations vont réfléchir et vont donner deux ou trois choix (de secteurs à développer, ndlr) au préfet, le préfet va amener cela au niveau du gouverneur, a déclaré le président gabonais. Le gouverneur réunira tous les préfets, tous les élus locaux, le gouverneur ensuite, transmettra cela au ministre de l'Intérieur qui m'amènera tous ces projets-là. Le Premier ministre et moi-même, nous allons revoir tout cela et c'est seulement là que nous allons donner l'ordre de décaisser ».

Au Gabon, le président Ali Bongo a lancé le week-end dernier à Franceville au sud-est du pays, un Fonds d'initiative départementale (FID) pour moderniser l'arrière-pays, créer des emplois et la croissance économique. Il s'agit d'une enveloppe d'un milliard de francs CFA pour chacun des 48 départements du pays. L'argent provient du budget de l'Etat et doit être utilisé avant fin 2019.

