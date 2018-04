Mali: L'Assemblée vote la déclaration de politique générale du Premier ministre

Pour Kalifa Doumbia, les projets du Premier ministre ne sont pas réalistes. « Il serait mieux de donner peut-être un programme strict minimum pour dire : "d'ici les élections jusqu'à ce que le président soit installé, c'est ainsi que nous pouvons faire et voilà comment nous pouvons faire, et voilà les moyens". Mais un Premier ministre qui n'a que trois mois à faire et qui donne des programmes jusqu'en l'an 2020, ça nous paraît trop gros. Ça ne nous donne même pas l'essence même de ce qu'on veut aujourd'hui pour la sécurité de nos citoyens, pour nous permettre de faire une élection libre et transparente ».

L'examen est plutôt réussi pour Soumeylou Boubeye Maïga. 109 députés approuvent sa déclaration de politique générale (DGP), 35 autres désapprouvent et votent non. Le texte est largement adopté. Officiellement le chef du gouvernement a désormais dans les faits une majorité à l'Assemblée.

