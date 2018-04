Angola: Signature d'un accord pour la construction de l'Angosat-2

Ces derniers jours, des informations diffusées sur les réseaux sociaux et des textes publiés par certains médias rapportent une disparition alléguée de l'Angosat-1 et, dans d'autres cas, une éventuelle perte totale de sa capacité à envoyer des signaux au centre de contrôle.

Le satellite angolais avait un centre primaire de contrôle et de mission en Angola, dans la commune de Funda, dans le nord de la province de Luanda, et un satellite secondaire en Russie, à Korolev.

Sa couverturedu signal de réception en bande C a été conçue pour couvrir tout le continent africain et une partie de l'Europe.

Il a souligné que l'Angosat-2 aurait plus de capacité dans la bande Ku par rapport à la bande C, pour pouvoir soutenir l'Internet. Dans les 30 mois, il pourrait être libéré dans l'espace.

Pour éviter les mêmes contraintes techniques enregistrées avec l'Angosat-1 (pertes de communication), le gouvernant a dit qu'ils donneraient une plus grande capacité au nouveau satellite, puisque l'Angola a maintenant besoin de plus de services d'Internet et de données.

Selon le ministre des Télécommunications et Technologies de l'information, José Carvalho da Rocha, l'Angosat-2 aura de meilleures spécificités et sera mieux adapté aux besoins technologiques actuels.

A la lumière de ce protocole supplémentaire, les techniciens russes vont commencer la construction de l'Angosat-2 mardi prochain (24), qui sera dans la position des bandes C et Ku.

La compensation est attribuée gratuitement à l'Angola de 216 mégahertz dans la bande C et de 216 mégahertz dans la bande Ku tandis que l'Angosat-2 est en construction pour soutenir tous les services nécessaires.

