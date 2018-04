Angola: La justice doit être active et incisive - Le Procureur

Luanda — L'Angola plaide pour un système de justice de plus en plus actif et incisif, notamment concernant la lutte contre les crimes les plus préjudiciables aux intérêts de l'Etat, garantissant les droits et les libertés fondamentaux des citoyens, a déclaré lundi à Luanda le Procureur général de la République, Hélder Pitta Grós.

Le procureur s'exprimait à l'ouverture de la semaine de la légalité, du 23 au 27 avril, tenue dans le cadre du 39e anniversaire du Bureau du Procureur général, qui sera commémoré le 27 avril.

Pour cela, le magistrat a considéré comme fondamentale une plus grande conscience civique et juridique, ainsi que l'engagement de tous, parce que l'observation de la loi est le pilier de l'État de droit.

Il a également qualifié de fondamental pour l'État que le respect, légalement consacré, soit une réalité, imposant plus qu'une simple orientation, sa supervision efficace, de manière à assurer sa matérialisation.

Selon le procureur, la lutte contre la corruption nécessite l'engagement de la société toute entière qui doit prendre conscience des méfaits de la corruption et relever le défi de mettre fin aux habitudes, aux pratiques et aux attitudes qui, finalement, sont l'origine des actions corruptrices, soit ou actif ou passif, des plus petites au plus graves.

Pour lui, le Bureau du PGR a un rôle important à jouer et la tâche particulière d'enquêter les actions qui constituent des crimes de corruption, ce qui nécessite un renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines et matérielles.

Dans le cadre de la semaine de la légalité, il y aura des conférences sur la corruption et les crimes connexes, les stratégies de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, le Ministère public et la Direction de l'instruction préparatoire, ainsi que le rôle de l'instructeur et du juge.

La semaine de la légalité se déroule sous le slogan "Ministère Public dans la lutte contre la corruption et l'impunité".