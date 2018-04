Guinée Equatoriale: Un nouveau président à la fédération de foot

A l'image du Gabon, la Guinée équatoriale a également élu samedi dernier un nouveau président à la tête de la sa fédération de football, la Feguifut. Le nouveau s'appelle Gustavo Ndong Edu. Il a désormais la charge de redorer le blason du football local dont le championnat est arrêté depuis janvier et les sélections nationales en berne.

Ndong Edu a été élu avec 16 voix contre 12 voix pour Teodomiro Nse et 2 voix pour Domingo Mituy. Il remplace au poste Andres Jorge Mbomio qui cumulait la fonction avec celle de ministre des Sports. « Mes priorités pour l'instant sont les compétitions nationales et internationales, la réorganisation de la fédération viendra après« , a déclaré le nouveau patron.

Le nouveau président était déjà vice-président de l'institution. Il est également bien connu sur l'échiquier international. En Juillet 2016, il a écopé de 2 ans de suspension après qu sa culpabilité ait été confirmée par la CAF (Confédération africaine de football) dans une tentative de corruption d'arbitres durant la CAN féminine 2016.

Trois mois après avoir clamé son innocence et après enquête, le jury d'appel de la CAF, pour faits non établis, a cassé la décision du jury disciplinaire. Gustavo Ndong Edu a donc été rétabli dans ses droits.