Burkina Faso: Vote des Burkinabè de l'étranger - Allons seulement !!!

analyse

Des amis du 3wlobs me disent souvent qu'ils ne comprennent rien aux élucubrations. Et pourtant c'est simple comme bonjour les élucubrations. Lorsque je dis oui il faut comprendre non et lorsque je dis non il faut comprendre oui. C'est tout.

J'ai vu dans la presse une photo qui prête à disserter. Le jour du désormais historique Discours à la Nation du Premier ministre Paul Kaba Thiéba à l'hémicycle, au moment du tohu-bohu de la pause-café anticonstitutionnelle, l'Honorable Laurent Bado était en conversation avec le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango. Visiblement, c'est le ministre Sango qui a dévalé les escaliers pour venir au député Laurent Bado. Et monsieur le ministre s'est permis de s'asseoir sur un siège de député. N'est-ce pas anticonstitutionnel ? Et visiblement encore, c'est le député qui parlait et c'est le ministre qui écoutait. Révérencieusement. Même un œil non averti verrait qui est le mentor et qui est le... et qui est le mentor. A tout seigneur tout honneur.

Dans la série élève mentor et mentor élève, le Président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé et le Président du CFOP, Zéphirin Diabré, nous ont gratifié la semaine passée d'un spectacle qui ne nous a pas laissé indifférents.

Le premier s'est fait le devoir de rendre une visite de courtoisie au second pour s'acquitter d'une dette. Mais en matière de convenances républicaines, Zéphirin a démontré qu'il en connaissait plus que Alassane Bala Sakandé. La visite qu'il avait rendue à ABS à son élection comme Maître du perchoir est tout à fait dans les normes. Le Chef de file de l'Opposition est une structure qui est sous la coupe de l'Assemblée nationale. A ce titre, c'était un devoir pour le CFOP d'aller féliciter son nouveau supérieur hiérarchique. Le Président de l'Assemblée nationale par contre n'a pas obligation de faire un déplacement au siège du CFOP qui est une structure subalterne. Néanmoins si l'élève tenait absolument à aller rendre hommage à son professeur, cela pouvait se faire dans un cadre privé, c'est-à-dire à domicile. Ou au siège du CFOP à condition que ce soit sans tambours ni trompettes.

Cette semaine il n'y en a eu que pour la nouvelle Constitution et pour le vote des Burkinabè de l'étranger. Le Chef de l'Etat a convoqué à Kosyam le ban et l'arrière ban de la République. D'abord l'Opposition au sommet, et le lendemain c'était le tour des partis de la Majorité Présidentielle. Y aurait-il péril en la demeure ? En tout cas, les images parues dans les médias étaient quelque peu impressionnantes. Mais en écoutant les commentaires des uns et des autres après les deux audiences on avait envie de s'écrier : tout ça pour ça !?

Pourquoi a-t-on voulu marquer ces rencontres de tant de solennité alors que les sujets à l'ordre du jour ne suscitaient aucune controverse bien au contraire ? Oui, sur la nouvelle Constitution et sur le vote des Burkinabè de l'étranger il y a longtemps que les jeux sont faits. Dès le départ, la Commission constitutionnelle comportait de grosses têtes de la Majorité et de grosses têtes de l'Opposition. Très certainement, en tenant à se concerter avec les partis politiques de tous bords, le Président du Faso désirait leur faire part de sa décision de faire adopter la nouvelle Constitution par la voie parlementaire. Pouvait-il en être autrement compte tenu des délais et de ces diables de terroristes qui nous en font voir de toutes les couleurs au nord de notre pays ?

En ce qui concerne le vote des Burkinabè de l'étranger, jusque-là, il n'a été enregistré aucune voix discordante ni du CFOP, ni de l'APMP, ni des OSC. Sauf celle de Toégui l'élucubreur mais ceci est une autre histoire.

Sur ce fameux vote, ma conviction est faite que chaque partie a un agenda caché. Et l'Opposition, et la Majorité. Chacune compte sur ce vote pour enterrer l'autre. Autrement, je ne comprends pas. Tout le monde sait qu'il nous est impossible d'organiser à l'extérieur des élections dignes de ce nom. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde sait que de telles élections vont nous coûter les yeux de la tête avec ou sans PNDES. Mais tout le monde s'en fout.

Par moments, je me demande si nos autorités - à commencer par Newton Ahmed Barry - savent que le vote en question doit se faire uniquement dans les Ambassades et dans les Consulats. Très sincèrement je me le demande. Vous croyez que nos compatriotes n'auront que ça à faire ? Effectuer des déplacements de centaines de kilomètres pour aller voter à l'Ambassade ou au Consulat ? Qui va payer la note ? Et aller voter pour qui ? Je vous le demande. Pour qui et pourquoi ? Pour Roch ou pour Zeph ? Et pourquoi pour Roch et non pour Zeph ? Pour Komboïgo ou pour Léonce Koné ? Et pourquoi pour Komboïgo et non pour Léonce Koné ? Pour Tahirou Barry ou pour Laurent Bado ? Et pourquoi pour Tahirou Barry et non pour Laurent Bado ? Roch, Zeph, Komboïgo, Léonce Koné, Bado, Barry vont-ils aller battre campagne à l'étranger pour faire connaître leur programme politique ? Nos frères et compatriotes à l'étranger ont d'autres chats à fouetter figurez-vous.

Moi aussi j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai ma page 6 à surveiller. Quelle histoire ! Ici au Faso nous nous plaignons de notre soi-disant peuple mouton, de son manque de discernement et de son insuffisance de sens critique et voilà que nous voulons en rajouter par delà nos frontières.

Encore deux mots ! Je vais m'adresser à nos autorités et à Newton Ahmed Barry, Président de la CENI. N'écoutez pas les activistes et autres OSC qui vont bientôt voir le jour par milliers à Adjamé et à Yopougon parce qu'au Faso ce sera bientôt la saison du porc au four cadeau et le festival poulet braisé.

Autre chose, je m'adresse toujours à monsieur le Président Newton Ahmed Barry et à ses qui de droit. Puisque tout est accompli, puisqu'il faut coûte que coûte respecter une promesse de campagne puisqu'il s'agit d'un droit constitutionnel, je ferme ma bouche. Mais voilà... Le vote des Burkinabè de l'étranger, c'est pour tous les Burkinabè de l'étranger. Ceux qui sont à l'Ouest, ceux qui sont au Nord, ceux qui sont au Sud et ceux qui sont à l'Est. Il n'est pas question de faire voter ceux de là-bas et pas ceux de là-bas. Droit de vote pour tous.

Autre question, mais là je ne m'adresse plus à Newton Ahmed Barry. Plutôt à Alassane Bala Sakandé et ses Honorables pour qu'ils éclairent notre lanterne. Les Burkinabè de l'étranger qui vont voter en 2020, il s'agit de tous les Burkinabè qui résident à l'étranger ? Y compris ceux qui ont fait 10, 15 ans et plus sans mettre les pieds dans la mère patrie ? Et ceux qui ne connaissent que la Haute-Volta ?

Tant pis pour la page 6. J'ai une doléance. Puisque la nouvelle Constitution n'est pas encore adoptée il doit être possible de soumettre des propositions surtout si elles sont de nature à renforcer la démocratie. Voici ce que je propose... Il faut inscrire dans la nouvelle loi fondamentale l'article suivant :

- l'usage de spatules par les quota genre est strictement interdit. Même les jours de marche-meeting. Surtout les jours de marche-meeting.