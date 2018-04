Sénégal: Commune de Thienaba - Bangadj réclame des routes praticables

Vendredi dernier, l'ouverture de la grande mosquée flambant neuve a réuni dans le village de Bangadj les populations venues des hameaux voisins pour la prière du « Yawmoul Joumah ».

Derrière le fils de Serigne Mbacké Bousso, un chef religieux de la contrée qui était aussi présent, les fidèles ont imploré Allah pour qu'il leur donne la paix éternelle.

Profitant de ce grand rassemblement qui a vu la participation du maire Talla Diagne, militant de l'Alliance pour la République, le chef du village de Bangadj et président des chefs de village de la commune de Thiénaba, El Hadji Mbaye Samb, a, après avoir remercié l'autorité religieuse, lancé un appel solennel à l'Etat du Sénégal pour que la route bitumée de Thiès à Fandène et qui s'est arrêté à environ 6 km du village de Bangadj puisse être prolongée pour désenclaver toute cette zone de la commune de Thiénaba. « Cette doléance majeure des populations est rappelée au ministre des Forces armées et maire de Fandène, Dr Augustin Tine », a-t-il lancé. En outre, il a fait un plaidoyer en faveur des villages environnants qui attendent encore d'accéder à l'électricité qui est un intrant majeur dans la lutte contre l'insécurité. Pour conclure son propos, El Hadji Mbaye Samb a magnifié ce don de l'Ong Aeds Gatt Sénégal sur financement d'un bienfaiteur du Bahreïn.

Selon le maire de Thiénaba, cet axe évoqué par le chef de village de Bangadj au nom de ses pairs est déjà acquis. « Nous pensons que cette route va être faite avant la fin de cette année », a-t-il confié.

Dans cette zone de la commune de Thiénaba où se situent Bangadj et ses villages voisins, la production maraîchère et les cultures sous pluie y occupent une bonne place chez les populations. Elle leur permet de travailler quasiment toute l'année et d'accroître ainsi leurs revenus, d'où l'urgence de pouvoir circuler sur des routes praticables afin de facilité la circulation des personnes et surtout des biens sur cette partie fertile de la commune de Thiénaba.