Afrique: CAN U-20 - La Tanzanie élimine la RDC au stade des Martyrs

La défaite s'est dessinée à la séance de tirs au but, après un match nul (0-0), qui s'est ajouté à un autre nul vierge (0-0) du match aller disputé le 31 mars dernier, à Dar-es-Salaam, en Tanzanie. Au bout de 180 minutes, les deux équipes ont montré qu'elles disposent des mêmes forces. Il faillait aller aux tirs au but pour les départager. Ici, l'égalité a persisté à la première série. Les Congolais ont réussi cinq tirs, les Tanzaniens ont également réussi les leurs. C'est au début de la deuxième série que les Léopards vont rater, laissant les visiteurs inscrire leur tir. Au finish, la RDC est éliminée (5-6). Pour le coach Jean-Claude Mukanya, son équipe a bien joué, mais elle a pêché dans la finition. L'entraîneur de l'Us Tshinkunku regrette de n'avoir pas qualifié les Léopards, et plaide pour l'encadrement de cette ossature, qui sera demain la prochaine équipe nationale senior A.

