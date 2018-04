Sénégal: Macky Sall engage le gouvernement à faire du pays, "Le grenier de l'Afrique de l'ouest"

"Cette dotation servant à subventionner à hauteur de 70%, l'acquisition de matériel et outillage agricole pour les bénéficiaires, a permis de récolter entre 2013 et 2017, 65. 063 unités, auprès des industries locales", a indiqué M. Sall.

Il a assuré que "cet engagement vise à renforcer cette agriculture moderne et en faire une agriculture adaptée et intégrée, fondée sur le savoir-faire mais aussi sur la technologie".

Dans ce cadre, a-t-il ajouté, "j'ai pris l'option résolue d'intensifier la mécanisation agricole afin d'accroître la productivité et favoriser le bien-être des populations agricoles et aux ménages ruraux".

Ce matériel composé de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, d'engins de génie civil, de motopompes, etc. est acquis dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Inde pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz

