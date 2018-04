Sénégal: 17ème Tour international du Sénégal - La première étape annulée !

Somone : On n'avait pas fini d'épiloguer sur le refus des coureurs sénégalais d'enfourcher leur vélo qu'un autre problème a surgi à quelques heures du départ. La première étape qui devait quitter Dakar pour rallier Thiès par Diamniadio, Sébikotane, Keur Moussa, Bayakh, Notto, Mboro, Tivaouane et Thiès (143km) est annulée !

L'information avait aussitôt fait le tour des états-majors des différentes équipes qui se préparaient à prendre le départ. La raison : le médecin qui devait faire partie de la délégation était absent, alors que le départ était prévu à 9 heures précises. Deux heures de temps après cette attente, le président du jury des commissaires, le Français Max Michaud, d'un commun accord avec le délégué technique de l'Uci, Laurent Bezault, et le directeur du Tour Michel Thioub, a dû se résoudre d'annoncer la nouvelle (voir explications, ailleurs).

Ce n'était vraiment pas bien partie pour les organisateurs et la douzaine d'équipes engagées dans cette 17e édition du Tour international du Sénégal. Et, c'est la mort dans l'âme que le directeur du Tour, Michel Thioub, donna l'ordre à toute la caravane de rallier la Somone pour y passer la nuit. Et ce matin, quand tout rentrera dans l'ordre, la 2e étape Thiès - Saint-Louis va s'ébranler pour disputer la compétition. Une étape longue de 181 km que l'Algérien, Islam Mansouri, avait remportée l'année dernière, ouvrant la voie au succès des Fennecs de l'équipe de Sovac.

Max Michaud, president du jury«Ç'aurait été une grandeimprudence de ma part... »

Accroché avant le départ pour la Somone, le président du jury des commissaires, Max Michaud, a donné les raisons de l'annulation de la première étape d'hier. « Les raisons sont évidemment très simples, et il y en a plusieurs, mais la plus importante, c'est que les conditions de sécurité n'étaient pas du tout assurées puisque manquait à l'appel le médecin de la course. Ça, c'est le point numéro un.

Le second point, c'est qu'il n'y avait pas deux ambulances dans l'épreuve comme le stipule le règlement international. Donc il était inconcevable de laisser partir plus de 70 coureurs sans un médecin et sans deux ambulances. C'aurait été une grande imprudence de ma part.

Une autre raison, c'est que le départ était prévu à 9 h et qu'il était midi moins le quart quand nous avons pris cette décision de bien vouloir attendre le médecin. Ce dernier est finalement arrivé, mais trop tardivement. Mais il n'y avait pas que ça, il manquait les voitures de directeurs sportifs. A mon avis, tout rentrera dans l'ordre afin qu'on puisse attaquer la deuxième étape. Il n'y a pas de conséquences pour les coureurs, ils étaient venus pour gagner une étape. Mais il n'y aura pas d'impact sur les autres étapes », a indiqué Michaud.

Islam Mansouri, Algérie «Nous sommes venus pour gagner à nouveau»

Il avait été le principal artisan de la victoire finale de son équipe lors de l'édition 2017, en remportant plusieurs étapes et au finish, le maillot jaune du Tour. Le voilà qui revient cette année, animé par la même intention. Remporter à nouveau le Tour cycliste international du Sénégal. Islam Mansouri, le chef de file de l'équipe Sovac Natural4Ever, qui reconnaît qu'il y a des adversaires de tailles cette année, estime toutefois que son équipe a les capacités de remporter ce Tour 2018.

Cependant, il a tenu à exprimer sa déception par rapport à l'annulation de la première étape. « Je suis effectivement très déçu de voir cette première étape annulée, parce qu'on avait bien préparé cette entrée en matière. L'année dernière, l'organisation était parfaite, mais cette année, ça commence mal », a-t-il déclaré, d'emblée. Avec l'espoir que tout va rentrer dans l'ordre, Islam Mansouri souligne également que cette annulation de la première étape risque de perturber leurs plans d'attaque.

« L'année dernière, j'avais remporté le maillot jaune. Cette année encore, on est venu pour gagner le Tour. C'est vrai qu'il y a des adversaires de taille pour cette année, mais on va se battre encore pour remporter le Tour. On va attendre de voir de quoi sont capables nos adversaires pour se faire une idée de leurs capacités. L'année dernière, j'ai gagné Thiès - Saint-Louis, et je compte rééditer. On a un peu remanié l'équipe car celle de l'année dernière était plus jeune », a-t-il souligné.

Bécaye Traoré, Sénégal

«Nous attendons que les promesses se tiennent»

Le capitaine des Lions du cyclisme était très remonté contre ses dirigeants. Non seulement lui et ses camarades étaient confrontés à un problème de préparation et de moyens, mais voilà qu'est venu se mêler l'annulation de cette première étape. Hier, il a fallu de dures négociations entre eux, les dirigeants du Tour et un partenaire de l'organisation. Finalement, un compromis avait été trouvé au grand soulagement des fans de l'équipe nationale du Sénégal. Car ils voyaient mal le Sénégal organiser un Tour cycliste chez lui sans ses coureurs, comme ce fut le cas du Gabon, il y a deux ans.

Finalement, tout est rentré dans l'ordre grâce à l'intervention d'un sponsor partenaire (sponsor leader). N'empêche, la menace est toujours brandie comme une épée de Damoclès, car les coureurs attendent de voir la concrétisation des promesses faites pour remonter sur leur vélo. Et le capitaine de l'équipe nationale a été on ne peut plus clair.

« La fédération ne nous considère même pas. Parce que comment peut-on organiser un Tour du Sénégal sans mettre ses coureurs dans les conditions de performance ? C'est impensable. Nous n'avons pas eu de préparation et on veut que nous gagnions, c'est impossible. Les autres sont plus prêts que nous donc nous ne pouvons pas gagner contre eux. Nous avons simplement fait les Tours du Mali et de la Mauritanie, sans plus. Mais ce n'était pas relevé comme nous le souhaitions. Nous ne connaissons pas le ministère des Sports, même si c'est l'Etat qui doit nous préparer. Nous avons plutôt affaire avec la fédération car c'est notre interlocuteur direct. Malheureusement, rien n'est fait de ce côté-là. Donc avec les conditions actuelles, nous ne pouvons rien espérer dans ce Tour. En somme, nous sommes un peu découragés, nous ne sommes pas motivés », a indiqué Bécaye Traoré.

A son avis, c'est une équipe sénégalaise remaniée qui participe, cette année, au Tour cycliste, mais le plus grave, à son avis, c'est que beaucoup d'entre ceux qui étaient là, l'année dernière, ont arrêté à cause des problèmes de préparation. « Nous n'avons pas eu de regroupement, ni de préparation. Nous avons passé la nuit chez nous à la veille de la course. En tout cas, une chose est claire, si on ne nous donne pas nos primes, nous ne participerons pas à la course. Les dirigeants ont promis de régler le problème, maintenant nous attendons. Si le problème est réglé, nous participerons, sinon nous rangeons nos vélos. Ils nous ont promis mais moi je ne crois plus aux promesses car elles n'ont jamais été tenues », a-t-il martelé.

L'étape du jour Thiès-Saint Louis (181km)

La bataille fera rage derrière les Algériens de Sovac Natura4Ever. Finalement, 12 clubs et équipes nationales vont participer officiellement à ce Tour 2018. Car la Rdc et la Gambie n'ont pu faire le déplacement. Mais, ce Tour 2018 sera très disputée si l'on se réfère à la qualité des participants. Les Hollandais de Global Cycling Team, les Allemands d'Embrace The World Team, les Français du Club de la Défense, les Rwandais qui reviennent très forts, de même que les Burkinabés habitués des grands Tours, les inconnus de Kenyan Riders ainsi que les Canadiens de Vélo Select Apogée et les Suisses de la sélection Romande qui vont découvrir le Tour du Sénégal.

Toute cette belle brochette d'équipes rompues aux grands Tours s'élancera dès ce matin pour disputer la première vraie étape, après l'annulation de Dakar-Thiès. Mais une chose est sure, tous seront là pour une seule cible : arracher le titre à l'équipe algérienne de Sovac Natura4Ever. Belles perspectives en somme sur les routes du Tour. A commencer par cette plus longue étape entre Thiès et Saint-Louis qui devrait déterminer l'état de forme des uns et des autres. Une étape qui comptera trois sprints intermédiaires à l'entrée de Mékhé, à l'entrée de Kébémer et au stade Alboury Ndiaye de Louga. Tout un combat pour la victoire d'étape qui devrait dessiner les contours de cette journée de course.