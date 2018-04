Sénégal: Prés d'un milliard de francs de la DER à la région de Louga

Ce projet, a-t-il expliqué, s'engage à "accompagner les populations sans tenir compte de leur appartenances politiques, religieuses, ethniques, etc.", afin que cette première enveloppe puisse en appeler d'autres et servir à créer des emplois.

Pour le gouverneur Alioune Badara Mbengue, ce projet vient "rompre carrément la dichotomie, l'inégalité et la différence de traitement entre les populations sénégalaises et traduit la vision du président Macky Sall dans ce sens".

M. Sarr a salué la forte mobilisation lors de ce CRD qui a enregistré la participation des maires et présidents de Conseil départemental ainsi que l'essentiel des préfets et sous-préfets de la région de Louga.

"Nous allons travailler avec l'administration territoriale, les gouverneurs notamment et les maires pour recueillir les demandes et les satisfaire rapidement", a dit M. Sarr, annonçant l'installation d'un point focal par région pour faire ce travail de collecte.

Selon M. Sarr, "plusieurs secteurs d'activités de l'agriculture à l'élevage en passant par la pêche, l'artisanat, le tourisme, l'économie numérique, etc. sont concernés par ce projet qui est destiné à tous les Sénégalais de toutes obédiences politiques, religieuses, etc.".

