Sénégal: Inclusion financière et vulgarisation des bonnes pratiques - L'Oqsf se veut l'interface entre opérateurs et usagers des services financiers

Dans les actions de promotion de l'inclusion financière et la vulgarisation des bonnes pratiques financières, l'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) compte renforcer les connaissances des associations de consommateurs dans le domaine de l'éducation financière. C'est le sens du séminaire que la structure a organisé, ce week-end, pour réguler la relation entre les différents acteurs.

L'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) se veut une interface entre les usagers des services financiers et les opérateurs financiers. C'est dans ce sens qu'il travaille à la promotion de l'inclusion financière, selon son Secrétaire exécutif, Habib Ndao. « Il y avait, à un moment donné, une fragilisation de la confiance des usagers des services financiers à l'endroit des opérateurs financiers, que sont les banques, les assurances, les institutions de micro finance, etc. Notre rôle, en tant qu'Oqsf, est de jouer un rôle d'épicentre, de centre de gravité et d'interface entre les opérateurs des services financiers et les usagers », a expliqué M. Ndao.

C'était lors d'un séminaire de deux jours que sa structure a organisé à Saly-Portudal pour renforcer les capacités, en éducation financière, des associations consuméristes du Sénégal. Il est parti du constat qu'il y avait un besoin nécessaire de promouvoir l'inclusion financière et que les associations de consommateurs avaient besoin d'être capacitées pour qu'elles soient des relais auprès des populations.

Ce qui explique, selon lui, la volonté du gouvernement du Sénégal de favoriser cette inclusion nécessaire à l'inclusion sociale. Habib Ndao a estimé que l'Oqsf est « un régulateur », non pas au sens juridique du terme, mais « un régulateur des relations commerciales » entre les opérateurs financiers et les usagers des services financiers, dans l'optique de « clarifier » leur relation. C'est-à-dire que les banques, les assurances et autres services financiers communiquent plus avec les usagers sur les produits mais aussi sur les avantages qu'ils peuvent offrir aux populations.

« De l'autre côté, nous essayons de montrer, à la population, la nécessité de travailler avec les banques et les compagnies d'assurance. Parce que, si l'on regarde le marché des services financiers, les assurances sont à 140 milliards de FCfa, les banques ont distribué plus de 4.000 milliards de FCfa de crédit au 31 décembre 2016 », a révélé Habib Ndao. Qui a renseigné que sur ces 4.000 milliards de FCfa de crédit distribués par les établissements bancaires, il y a 686 milliards de FCfa de créances en souffrance.

« Notre obligation, en tant qu'interface entre les usagers et les opérateurs, est d'abord d'informer les populations, de rétablir la confiance des populations vis-à-vis de ce secteur financier indispensable au développement économique du pays, mais en même temps, demander aux opérateurs financiers de faire des tarifications justes et de montrer tous les avantages qu'ils peuvent offrir aux populations », a-t-il ainsi souligné, ajoutant que cette fragilisation est due à plusieurs facteurs comme le défaut de communication des banques sur leur utilité et des compagnies d'assurance sur leurs services ou encore, sur les avantages et la nécessité de se protéger contre des risques éventuels.

Pour Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), l'Oqsf a entrepris un certain nombre de démarches en direction des Pme-Pmi à travers le pays. Et « aujourd'hui, l'idée est de dire que puisqu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien maîtrisées par les déposants et les clients de banques, il faut qu'on puisse leur donner tous les arguments qui leur permettent de savoir quels sont leurs droits et devoirs ».

Ce qui va, à ses yeux, permettre de davantage rassurer les clients pour une meilleure inclusion financière et pour une meilleure prise en compte du système de banques dans le développement du pays. Les inquiétudes de certains usagers à propos du Bureau d'informations du client (Bic) ont été abordées par Momar Ndao pour qui, l'avantage de ce mécanisme pour le client d'être dans la banque de données est que s'il est solvable, cela va lui faciliter l'examen de son dossier en cas de demande de crédit.