Sénégal: Présidentielle 2019 - Kiné Lam soutient Macky Sall

La tribune de la cérémonie de lancement du Mouvement « Ligueye rek Sénégal am ndam » qui s'est tenu samedi dernier, a servi de cadre à son initiatrice, l'artiste kiné Lam « Mame Bamba » et à son parrain, le ministre en charge du Suivi du Plan Sénégal émergent, Dr Cheikh Kanté, pour magnifier le bilan du chef de l'Etat et réitérer leur engagement à côté de Macky Sall pour sa réélection, dès le 1er tour au soir du 24 février 2019.

Le meeting de lancement du Mouvement « Ligueye rek Sénégal am ndam » s'est tenu avant-hier, suite à une tournée nationale entreprise par la présidente, l'artiste Adja Kine Lam, pour mobiliser ses membres, amies et proches. En outre, il entre dans la nouvelle dynamique unitaire enclenchée par le parrain, Dr Cheik Kanté, autour de la Plateforme des forces de l'émergence », qu'il a initiée pour « porter le plaidoyer du bilan reluisant du chef de l'Etat, auprès des Sénégalais, sans distinction avec l'objectif de faire voter trois millions de Sénégalais pour assurer la réélection du président Macky Sall au premier tour à la présidentielle de 2019 ».

Devant un parterre de responsables politiques et d'élus locaux de la mouvance présidentielle, Mme Lam s'est engagée derrière le Dr Kanté, « à accompagner le président Macky Sall et à ne ménager aucun effort à mobiliser les Sénégalais pour sa réélection au premier tour à la présidentielle du 24 février 2019 ». Selon Ndèye Saly Diop Dieng, le ministre de la Femme, « Kiné Lam est une femme leader et c'est pourquoi j'ai tenu à répondre présente et à m'approprier cette journée ». C'est ainsi que « nous magnifions son engagement en décidant d'apporter sa contribution à l'œuvre de construction nationale. Et à l'heure du bilan, on saura qui est le président Macky Sall ». Considérant que le chef de l'Etat a déclaré 2018, année sociale, dédiée aux femmes, aux jeunes et aux couches sociales vulnérables, elle a interpellé le parrain à travers un message fort, pour l'accompagnement des femmes de son Mouvement.

A sa suite, Dr Kanté lui a adressé ses félicitations à la diva pour le succès de la mobilisation. Il a aussi salué son « engagement inconditionnel et bénévole de porter et de partager la pertinence de la Vision du Chef de l'Etat et sa démarche de gouvernance inclusive, attestées par tous les projets structurants palpables et salutaires réalisés et/ou en cours d'exécution et les performances économiques et sociales exceptionnelles réalisées depuis la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent pour le mieux-être de ses concitoyens ».

Cheikh Kanté a, en outre, promis de « porter leurs doléances à qui de droit pour que les membres du mouvement puissent accéder aux financements du ministère de la femme et de la délégation à l'entrepreneuriat rapide (Der) ».

C'est ainsi qu'il s'est réjoui de l'engagement des concitoyens et les a exhortés à « se mobiliser massivement pour conforter la majorité déjà acquise du président Macky Sall.