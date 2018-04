Afrique: Session de formation au Caire - Les journalistes invités à corriger l'image prêtée à l'Afrique

Saluant la prise de conscience des journalistes, le président Makram Mohamed Ahmed souhaite que cette 51ème session de formation des jeunes cadres journalistes africains soit un début et non la fin d'une collaboration. Quant à l'ambassadeur Ahmed Haggag, conseiller de l'Union des journalistes africains (Uja), il s'est félicité de la tenue de cette session de formation depuis 1977, malgré les problèmes d'ordre financier. « Je pense que vous allez informer de ce que nous avons réalisé, car vous êtes les ambassadeurs de vos pays », a dit M. Haggag.

Aussi, a-t-il demandé aux journalistes d'être plus assidus, d'avoir davantage d'éthique et d'évaluer le déroulement du stage.

« Nous cherchons une coopération qui doit être traduite en collaboration. J'espère que le stage sera bénéfique à tous les participants. Dans les années à venir, nous aurons des programmes plus efficaces », a dit Makram Mohamed Ahmed, qui plaide pour des « relations » solides et non de « circonstance ».

