Afrique: CAN U20 Niger 2019 - La RDC écartée de la course par la Tanzanie

Les Léopards de moins de 20 ans de football ont été éliminés, le 22 avril, au stade des Martyrs de Kinshasa, de la phase finale de la compétition africaine de la catégorie par les Kilimandjaro Stars.

Après le résultat nul de zéro but partout au match aller, à Dar Es Salaam, les deux équipes n'ont pas non plus marqué de but au match retour à Kinshasa. C'est aux tirs buts que les jeunes Tanzaniens ont fait preuve de plus de mental que les poulains du sélectionneur Jean-Claude Mukanya. Après avoir réussi les premiers cinq tirs au but de part et d'autre, c'est le jeune Kivuvu, entré en jeu en seconde période, qui a loupé le sixième tir au but, offrant la victoire aux Kilimandjaro Stars qui se qualifient pour la compétition continentale prévue au Niger.

En dépit d'une organisation de jeu attrayante et une bonne récupération, les Léopards U20 ont montré de fébrilité sur le plan offensif. Le jeune Jackson Muleka du TP Mazembe a certes beaucoup tiré, mais très peu cadré ses frappes avant d'être remplacé. Pour sa part, le jeune attaquant Félix Balongo de Boavista a eu très peu d'occasions de but, ayant été rarement sollicité aussi bien dans l'axe qu'en profondeur par ses milieux de terrain. Et le jeune et talentueux latéral droit Christian Katalayi d'Anderlecht est sorti sur blessure au milieu de la première période. Les Léopards ont été in globo moins incisifs devant la cage gardée par le portier tanzanien Ramazani.

Cette élimination rime donc avec une grosse déception pour cette jeune génération qui tenait à écrire une page de leur histoire dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Ce groupe, notons-le, était entre les mains du sélectionneur Éric Tshibasu depuis plus d'une année, avec notamment la participation à la Cosafa Cup en Afrique du Sud, en novembre et décembre 2016, comme adjoint d'Otis Ngoma. Il s'est ensuite retrouvé à la tête de la jeune sélection et a ramené la médaille de bronze d'Afrique du Sud. Ensuite, il s'est illustré à Abidjan aux Jeux de la Francophonie en battant le Haïti un but à zéro) et aussi la France U19 du sélectionneur Bernard Diomède (deux buts à un), avant de s'incliner en demi-finale devant le Maroc (zéro zéro but à un) et de louper la médaille de bronze après une défaite en match pour la troisième place face au Mali (un but à deux).

Alors qu'une osmose s'était déjà mise en place entre les U20 et leur sélectionneur, la Fédération congolaise de football association a pris l'option, pour des raisons inconnues et quasiment à la veille du match contre la Tanzanie, de le remplacer par Jean-Claude Mukanya.