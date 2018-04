interview

Convaincu que la loi portant révision de la constitution est une bonne chose pour l'organisation du champ politique au Sénégal, le député, Demba Sow a salué le comportement du peuple sénégalais qui a exprimé, par le silence, son ras-le bol de l'anarchie politique. M. Sow se réjouit de son bilan à la tête de la coordination de l'Alliance pour la République de France et exprime sa volonté d'accompagner le nouveau bureau vers une belle victoire à l'élection présidentielle de 2019.

Vous avez voté par procuration la loi relative au parrainage. Quelle lecture faites-vous de cette révision de la Constitution?

En mission pour le Sénégal avec le président de la République, j'ai donné procuration à un collègue député qui a voté, pour moi, cette loi sur le parrainage. Cette loi portant révision de la Constitution va hisser le Sénégal au rang des plus grandes démocraties du monde. Elle nous permettra, à coup sûr, de renforcer notre stabilité politique. A l'heure actuelle, un pays sérieux ne peux se permettre d'avoir une cinquantaine de candidats à une élection surtout présidentielle. La démocratie n'est pas de l'anarchie, au contraire, c'est une forme organisée de la société. C'est la responsabilité de l'Etat de faciliter l'organisation de notre cadre de vie dans le respect des droits et des devoirs de chaque citoyen. En France, où j'ai passé de longues années de ma vie, il faut 500 signatures d'élus pour être candidat à la présidentielle, c'est pour cela que vous n'y verrez jamais une floraison de candidats en tout genre pour prétendre diriger le pays. Et, le candidat qui n'a pas 5% du suffrage ne se verra pas rembourser ses frais de campagne.

Au Sénégal, c'est un parrainage populaire et le candidat aura toute la légitimité parce sa candidature sera portée par 0,8% des Sénégalais. C'est un geste d'une grande révolution démocratique qu'il faut saluer et encourager. Avec les parrainages au Sénégal, nous allons voir l'évolution de notre démocratie. On aura, à coup sûr, des candidats crédibles et le peuple aura le temps d'étudier les projets et programmes de chaque prétendant au fauteuil présidentiel. Le président Macky Sall a posé les jalons d'un Etat moderne et il a raison. Gouverner c'est prévoir et avoir le courage de ses décisions. L'opinion sénégalaise adhère à ce projet. Il a compris l'utilité de cette mesure utile aux générations à venir et qui est un grand pas en avant pour notre démocratie.

Elu député de la diaspora, vous venez de passer le flambeau de la coordination de la Dse France à votre camarade Hamet Sarr. Avez-vous le sentiment d'une mission accomplie ?

J'ai fait le voyage avec le président de la République pour une visite privée en France. Le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour remettre son parti en ordre de bataille face aux échéances électorales à venir. Je l'ai dit et répété depuis mon élection comme député à l'Assemblée nationale, il fallait trouver une solution pour continuer l'animation du parti et celle-ci vient d'être trouvée de façon consensuelle, fort heureusement, et c'est tant mieux. Maintenant, il faut redynamiser le parti en vue de l'élection présidentielle de février 2019. Aujourd'hui, le seul objectif qui vaille, c'est la réélection du président Macky Sall, peu importe qui est à la tête de la coordination. Chaque militant, chaque responsable doit se sentir coordonnateur, mobilisateur pour mettre en valeur le Pse et les réalisations du président de la République. Les deux réunis font que nous avons beaucoup de chance pour le faire réélire le 24 février 2019, encore faut-il s'y mettre dès maintenant en impliquant fortement la base.

Après plus de 4 ans à la tête de la coordination de la Dse France, quel bilan faites-vous de votre mandat ?

Cela n'a pas été toujours facile pour moi et mes collaborateurs. Sans se voiler la face, il faut reconnaître les problèmes de leadership, notamment entre les responsables mais, fort heureusement, cela n'a en rien entamé l'engagement, la détermination et les convictions des militants pour aider le président de la République à réaliser le Pse pour un Sénégal meilleur à l'horizon 2025. Sous l'impulsion du président Macky Sall, un nouveau bureau est mis en place avec un nouveau coordonnateur. Cela ne fait que renforcer et revivifier la dynamique qui était déjà là.

Et c'est pour cela que je lance un appel aux responsables pour rappeler les enjeux, l'intérêt du parti et l'objectif principal à court terme qui est la réélection du président de la République. Dès lors, tous les efforts doivent converger, toutes les querelles et les problèmes crypto personnels n'ont plus lieu d'être. Il faut mettre en exergue le travail extraordinaire et révolutionnaire que le président Macky Sall est en train d'abattre pour le Sénégal. Macky Sall a la volonté de transformer fondamentalement le Sénégal, notamment la mentalité et l'Etat d'esprit du peuple sénégalais. Nous avons un grand peuple, un grand pays mais il nous faut aussi être digne des démocraties des grands peuples et des grandes démocraties du monde.

Quand je prenais la coordination de la Dse France en février 2014, il y avait 65 sections dans toute la France et, le président nous avait fixé un objectif de massification à 100 sections. Aujourd'hui, l'Apr compte 108 sections dans toute la France. Rien qu'à Paris, il y a plus d'une cinquantaine de foyers d'immigrés et près de 700 dans toute la France, tous totalement acquis à la cause du président Macky Sall. Nous travaillons avec ces sections. Il faut continuer à œuvrer à la base car, comme je le dis souvent, c'est avec les petites mains qu'on fait de grands travaux.

En politique, comme partout ailleurs, c'est à la base qu'il faut aller chercher des forces. Ces forces nous ont permis de gagner le référendum, les élections législatives et d'inscrire en masse les Sénégalais de France sur les listes électorales. Le bilan est donc fondamentalement positif. Je suis confiant et je vais continuer à travailler pour le peuple à l'Assemblée nationale et pour le président Macky Sall avec mes bases au Sénégal et en France.