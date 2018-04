Sénégal: 26ème Festival de jazz de Saint-Louis - Un budget de 270 millions de FCfa prévu

L'édition 2018 du Festival international de jazz de Saint-Louis se déroulera du 26 avril au 1er mai 2018. Un budget de 270 millions FCfa est prévu.

« On espère boucler ce budget, comme à l'accoutumée. Le chef de l'Etat a apporté sa contribution financière. Le ministère de la Culture a prévu également de contribuer financièrement à l'organisation de cette 26ème édition. Le maire a convoqué les responsables et membres de l'association Saint-Louis/Jazz à une réunion et un Crd spécial, consacré à l'édition de cette année, sera présidé par le gouverneur Alioune Aïdara Niang », a dit, hier, le président de l'association Saint-Louis/Jazz, Me Ibrahima Diop.

Il a tenu à remercier vivement le président du Cnoss, Diagna Ndiaye, qui, à lui seul, a fait lever des fonds pour le festival. « Aujourd'hui, pour cette présente édition, 50% des avances des artistes sont payés à hauteur de 60 millions FCfa », a souligné Me Ibrahima Diop. Pour ce qui est du plateau artistique, cette édition n'a pas de tête d'affiche, « les jazzmen qui se produiront sur la Place Faidherbe sont tous des têtes d'affiche. Ils viendront des Etats-Unis, des pays d'Europe, d'Afrique, etc. ».

Parlant de cette programmation artistique, il a rappelé que l'ouverture sera sénégalaise avec la prestation du percussionniste de « Tama » Assane Thiam et ses 50 joueurs de « Tama », qui sera suivie de celle d'un grand orchestre du Grand-Duché de Luxembourg.

L'orchestra Aragon de Cuba se produira sur la scène du « In » avant la clôture de ce festival par le talentueux guitariste franco-sénégalais, Hervé Samb. Pour Me Diop, ce festival est un levier économique fort pour le Sénégal, et « de nombreux acteurs culturels se bousculeront encore au portillon pour s'inspirer de l'expérience enrichissante et fructueuse de Saint-Louis/Jazz ».