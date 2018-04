Sénégal: Développement - Le mouvement Ideei s'engage aux côtés des communautés à la base

L'Initiative pour le développement-expertise et innovation (Ideei) a démarré, samedi, ses activités par l'installation de la cellule de la zone 1, constituée des régions de Dakar et de Thiès. Ce mouvement citoyen promeut le bien-être social, culturel et économique des communautés à la base.

Mettre en place des stratégies basées sur le capital-expérience de ses membres pour contribuer efficacement au renforcement du bien-être social, culturel et économique des communautés à la base. C'est l'ambition affichée du mouvement Initiative pour le développement-expertise et innovation (Ideei), mis sur les fonts baptismaux il y a quelques mois par un groupe d'hommes et de femmes. « Nous voulons participer au développement durable du Sénégal et de l'Afrique en œuvrant continuellement pour des performances économiques, pour l'équité sociale, la qualité de l'environnement et du cadre de vie », a détaillé le vice-président de ce mouvement, Mor Ndao, hier, lors de l'installation de la cellule de la zone 1 constituée des régions de Dakar et de Thiès suivie de la remise des Lettres de missions aux responsables des organes exécutifs décentralisés.

Pour atteindre ses objectifs, l'Ideei dont la présidente est Mme Aminata Gassama Baldé, épouse de l'ancien ministre et maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a dégagé trois axes d'intervention que sont la promotion de la micro-finance, la promotion du plaidoyer autour des politiques publiques et la promotion du partenariat en développement.

L'Ideei a déjà identifié trois projets dans lesquels elle va axer, en priorité, ses interventions. Il s'agit du projet d'appui à l'équipement et à la gestion de unités de transformation de produits agricoles et halieutiques en Casamance, dans la zone des Niayes et sur la Petite-Côte ; le Projet de formation des groupements féminins et des jeunes en gestion de micro-unités économiques et en marketing ; le Projet de mobilisation sociale autour du bilan de la première phase du Pse. Ces interventions vont s'étendre sur tout le territoire national, subdivisé en cinq zones et à la diaspora. Quid des sources de financement de ces activités ? L'Ideei, selon son vice-président, « compte sur les cotisations de ses membres, la vente de cartes de membres et de publications, les dons et subventions d'associations, de Fondations et d'institutions publics et privés ».

Sans compter les partenaires que sont l'État du Sénégal, les Fondations et Ong internationales et autres mécènes. « Nous n'avons pas une coloration politique, notre mouvement est une initiative citoyenne qui veut contribuer à mettre le pays sur une dynamique et une perspective d'émergence. Car notre conviction est que tout développement part de soi et revient vers soi », a martelé Mor Ndao, comme pour couper court à toute mauvaise interprétation des actions de l'Ideei.