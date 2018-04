Tunisie/Sénégal: La Tunisie au révélateur des Lions de la Teranga

La Tunisie ouvrira le 6 mai contre le Sénégal: «J'ai vu l'équipe sénégalaise jouer au dernier mondial organisé à Nabeul au mois d'octobre 2017.

C'est une bonne équipe composée de joueurs très athlétiques. Ainsi, il faut que nos joueurs sachent comment éviter les contacts et surtout comment doser leurs efforts», a confié l'entraîneur national.

Qualités techniques

Pour les autres adversaires, Haïthem Rouissi a été clair : «Ils sont à la fois athlétiques et techniques, leurs jeu ressemblent au nôtre. Avec beaucoup plus d'application et de rigueur nous les battrons», a précisé Rouissi.

Deux stages au menu

L'équipe de Tunisie terminera sa préparation au championnat d'Afrique par deux stages de 5 jours chacun, et ce, au cours de cette semaine et la semaine d'après: «Après un premier stage consacré au travail physique , place lors des deux prochains stages au travail technico-tactique, et ce, pour renforcer l'entente et les automatismes entre les joueurs», a confié Haïthem Rouissi.

Cap sur la Libye

L'équipe de Tunisie se rendra en Libye le 4 mai, soit la veille du démarrage du championnat d'Afrique par la rencontre inaugurale qui opposera l'équipe organisatrice de Libye à son homologue ivoirienne. Le même jour, l'équipe de Tunisie effectuera une séance d'entraînement avant d'entamer sa série de rencontres selon le programme qui suit.

Agenda

Le 6 mai contre Le Sénégal à 21h30

Le 7 mai contre l'Afrique du Sud à 20h15

Le 8 mai contre le Nigeria à 19h00

Le 9 mai repos

Le 10 mai contre le Kenya à 19h00

Le 11 mai 1ère demi-finale à 19h00 et 2e demi-finale à 20h15

Le 13 mai _Match de classement à 19h00

Finale à 20h15