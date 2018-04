Burkina Faso: Mpp/Sanguie - Une tentative d'éviction de militants qui passe mal

Il s'est tenu au siège du MPP, à Réo, une réunion, le dimanche 22 avril 2018 entre 4 membres du BPN, à savoir Boukaré Bakouan, Georges Bassinga, Firmin Bagoro, Moussa Bationo et leur base. L'objectif, pour ces quatre plaignants, était d'expliquer à cette tranche qui constitue l'électorat, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment la tentative de leur exclusion du BPN.

« Nous sommes des cadres du parti. Nous avons soutenu et continuons de soutenir le parti par divers moyens ; nous sommes dévoués et engagés sur le terrain, en attestent les résultats de chacun de nous dans sa localité d'origine. Depuis les élections, chacun de nous occupe le terrain en menant des activités visibles, vues et sues de tous au profit de la population. »

Ces mots sont de Boukaré Bakouan, Georges Bassinga, Firmin Bagoro et Moussa Bationo, 4 membres du Bureau politique national du MPP, qui dénoncent une tentative d'exclusion à leur encontre. Pour ce faire, ils ont tenu une rencontre au siège du parti à Réo, pour expliquer aux militants de base les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Face à eux, des militants fortement mobilisés. Avant d'expliquer leur tentative d'exclusion constatée lors d'une rencontre régionale à Koudougou, les quatre, par la voix de Boukaré Bakouan, ont démontré, preuves à l'appui, notamment les reçus de payement de leurs cotisations, que leur qualité de membres du BNP ne peut être remise en cause. « C'est le président du parti, feu Salifou Diallo lui-même, qui nous a intégrés dans le Bureau politique national comme tous les autres membres qui ont été cooptés par les dirigeants de notre parti », a-t-il ajouté.

Cependant, pour éviter les amalgames, ils ont tenu à préciser aux militants ceci : « Que l'on ne se trompe guère, ce n'est pas le parti ni ses dirigeants qui ne veulent pas de cadres, encore moins qui cherchent à nous exclure. Les raisons de ce coup de force sont à rechercher ailleurs et ce sont purement et simplement les faits des fils et filles de la province du Sanguié ».

Cette manif est occasionnée par des gens qui croient que le MPP est une chose familiale, voire clanique, dans le Sanguié. Toute chose qui les amène à travailler contre tous ceux qui sont difficilement manipulables. Outre cela, l'autre raison est de les empêcher, eux quatre, de prendre part au renouvellement des structures en cours, en vue du positionnement pour les échéances électorales à venir, ont-ils soutenu. Par ailleurs, ils ont saisi l'occasion pour dénoncer, entre autres, des pratiques qui n'honorent pas le parti dans le Sanguié, à savoir :

- l'absence de promotion des cadres du parti ;

- la gestion clanique et familiale du parti ;

- le manque d'unité et d'action ;

- la démotivation grandissante et la frustration des militants ; la violation répétée des textes du parti.

Pour eux, il était normal qu'ils apportent ces éléments à la base afin qu'ensemble, ils puissent interpeller très tôt qui de droit et trouver des solutions concrètes aux difficultés, pour plus de rayonnement du parti dans le Sanguié. En attendant qu'une solution soit trouvée, ces personnes membres du BPN ont réaffirmé que la présente sortie n'a pas pour but de discréditer le parti ni fustiger les dirigeants, mais se veut une alerte, un cri de cœur pour que certains travers entretenus, ne continuent pas de semer la division et l'exclusion en leur sein.