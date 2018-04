Gabon: Santé publique - La CNAMGS et les médicaments dans les établissements secondaires de l'Estuaire

Le ministère de la Protection sociale et de la Solidarité nationale et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale(Cnamgs) poursuivent leur compagne de distribution des médicaments dans les infirmeries scolaires.

Il s'est agi ce lundi 23 avril 2018 de quatre établissements secondaires, situés dans la province de l'Estuaire dont la capitale est Libreville. Le Collège d'Enseignement Secondaire(CES) Raymond Bouka(Mindoubé), le Lycée Technique national Omar Bongo(Owendo), le CES André Gustave Anguilé(Awoungou) et le CES Alenakiri ont reçu, non seulement la délégation ministérielle, mais également, celle de la Cnamgs.

« La santé n'a pas de prix » a-t-on coutume de dire. Aussi, soutient-on que la solidarité a un sens. C'est dans cette optique que le gouvernement gabonais, via le ministère de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, épaulé par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale(Cnamgs), sillonne les établissements secondaires de la province de l'Estuaire pour la distribution des médicaments des premiers soins. Cette compagne de distribution des médicaments au sein des infirmeries secondaires, s'inscrit dans la politique de la Solidarité et du Partage prônée par le gouvernement gabonais.

Mandaté par le Ministre d'Etat en charge de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, son Conseiller Justin Essono a la remise symbolique des kits des médicaments dans chaque établissement visité. Aussi, était-il question pour lui de rappeler aux uns et aux autres, la nécessité de cette tournée. « Il n'y a pas d'avenir sans la santé. Le gouvernement est là non seulement pour garantir le savoir à l'école, mais également pour veiller à la santé de ceux qui feront le Gabon de demain » affirme le Conseiller, qui lui, demande d'en faire un bon usage.

Quant aux responsables des quatre établissements, les messages étaient le même ou presque. Ils estiment que : « Le besoin des médicaments est partout le même au sein des établissements. Les dons des médicaments viennent à point nommé ». Ils osent espérer que ces actes vont se perpétuer afin que les premiers soins garantis au sein des lycées et collèges. Marthe Tchalou, Principale du Collège d'enseignement secondaire André Gustave Anguilé n'a pas manqué de remercier la Cnamgs et exprimer sa satisfaction à l'égard du gouvernement et de sa politique. « C'est un sentiment de satisfaction pour ce le lot des médicaments de première nécessité. Nous sommes dans le besoin et cet appui vient à point nommé. C'est un acte de solidarité et de partage » dira -t-elle.

Les élèves du CES public d'Alénakiri, heureux pour ces premiers lots de médicaments, ont exprimé leur bonheur par des acclamations. Avec les membres de leur administration scolaire, ces collégiens reconnaissent que cet appui des médicaments aux établissements scolaires pour un meilleur suivi est la preuve que la solidarité a un sens et que la santé n'a pas de prix.