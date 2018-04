Algérie: Adrar - La conserverie de Reggane entame la production du triple concentré de tomate

En marge de la cérémonie de lancement de la fabrication de conserves alimentaires de triple concentré de tomate, le wali d'Adrar, Hammou Bakkouche, a mis en relief l'importance de cette unité qui va contribuer à couvrir les besoins de ce produit alimentaire de large consommation, en plus encourager les agriculteurs locaux qui fournissent la matière première, en insistant sur l'accompagnement des investisseurs dans la wilaya pour réaliser et étendre leurs projets.

De son côté, le directeur régional de la banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) d'Adrar, Mohand Ibersane, a indiqué que ses services ont assuré le financement et les conseils nécessaires à cet investissement prometteur, ajoutant que les portes de la banque sont toujours ouvertes pour accompagner des porteurs de projets désireux d'investir dans la région.

S'agissant de la matière première, cette dernière est assurée actuellement par 75 agriculteurs activant à travers des exploitations modernes et traditionnelles, totalisant une superficie de plus de 1.170 ha, à être consolidée prochainement par une surface de 5.000 ha dédiée à la production de tomate industrielle, a-t-il ajouté.

