Madagascar: « Croix-Rouge malagasy » - Entre défaillance de la structure et malveillance de certains responsables

Composée de personnel payé, celle-ci s'occupe de la gestion des affaires courantes de la société nationale. Présidée par la secrétaire générale, elle est la gestionnaire de la CRM. La dernière, quant à elle, fait référence aux volontaires, les « mains d'œuvre » de la société nationale. A en croire la structure et les explications du président de la CRM lors de la conférence de presse qui s'est tenue hier, les détournements et fraudes qui ont été observés auraient été opérés auprès de la composante management. D'ailleurs, le président Claude Rakotondranja a fait savoir dans notre article du jeudi 19 avril 2018 dernier que « des transactions bancaires frauduleuses ont été effectuées par l'ancien SG ou Secrétair général.Et que durant cette période, ce dernier a joué sur les fluctuations de l'ariary ».

Clé de voûte de la réussite de la « Croix-Rouge malagasy », sa structure semble également être la cause de la situation à laquelle la société nationale se trouve actuellement. En effet, « la structure actuelle est une arme à double tranchant » selon les dires de Claude Rakotondranja, président de la « Croix-Rouge malagasy » (CRM). Ce dernier d'expliquer que la CRM est organisée en trois composantes distinctes. La première fait référence à la gouvernance qui est censée diriger les actions à entreprendre par la société nationale. Composée de membres élus et volontaires, la gouvernance a à sa tête le président national. La deuxième composante correspond au management.

