Madagascar: Football / Analamanga - Place à Orange Kitra inter-instituts !

interview

Le président Tota Henintsoa Rakotoarimanana se mobilise pour présenter une belle image du football tananarivien.

La Ligue d'Analamanga ne cesse d'innover. Après son « Kitra Orange des jeunes » dans les quartiers, elle s'attaque désormais aux instituts, histoire de ratisser large comme nous l'explique le président Tota Henintsoa Rakotoarimanana. Récit.

Pourquoi un tournoi entre les instituts et universités et pourquoi avoir opté pour le football à 7 ?

« C'est un choix profondément mûri avec Orange qui est le principal sponsor de cette épreuve sans nul doute parce que plus spectaculaire en raison de la situation des terrains mais aussi parce que cela va motiver davantage les universitaires d'évoluer devant une pelouse synthétique d'Andohalo et de Talamataty mais même le choix du gymnase de Mahamasina ferait le bonheur des participants car plus confiné avec ce que cela suppose de belle ambiance. »

« Peut-on avoir une idée concernant les participants ?

« Compte tenu du temps imparti, les inscriptions au siège de la Ligue à Mahamasina, s'arrêtent au nombre de 20 équipes engagées. Mais 20 équipes issues du milieu universitaire. A charge à nous ensuite de les répartir sur les trois sites. Mais d'ores et déjà je tiens à remercier l'autre partenaire qui est bien évidemment le propriétaire du Terrain Synthétique Talatamaty, Hery Rasoamaromaka.

Ceci dit, le tournoi débutera le 5 mai prochain. »

La ligue d'Analamanga s'est- elle mise volontairement à l'écart de cette crise qui mine le football malgache ?

«C'est malheureux de le dire mais notre football traverse aujourd'hui une très mauvaise passe. Si la Ligue s'est mise à l'écart, c'est pour une raison bien simple car à nos yeux, le football et la politique sont deux choses différentes. Il ne faut pas les mélanger au risque de tout compromettre car quelle que soit l'issue de ce bras de fer, tout le monde est perdant. »

« Pour revenir au terrain et en tenant compte des nouvelles exigences de la CAF sur le calendrier des compétitions, Analamanga qui est de très loin la meilleure ligue sinon la plus fournie avec ses 10 clubs de Ligue 1, finira-t-elle à temps la saison ?

« La CAF a fixé au 15 septembre la date limite des engagements au niveau de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Du coup, on a engagé une course contre la montre pour présenter nos deux clubs. »

Pourquoi deux clubs seulement ? Cela suppose qu'il n'y aura plus de votre côté la fameuse Poule des As.

« Il n'y aura que deux clubs qui représenteront Analamanga car c'est la nouvelle règle. Autrement dit le champion de la Ligue 1 et le détenteur de la Coupe.

Par contre, on a retenu la formule de la Poule des As mais pour les quatre derniers du tableau. Une lutte pour la survie qui s'annonce passionnante car les deux derniers seront relégués. »