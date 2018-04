Madagascar: COI - AFD - Nouveau partenariat en faveur du climat

Formation. Ce nouveau partenariat COI-AFD s'articulera autour de deux composantes. D'une part, un programme de formation de haut niveau sur deux ans pour des professionnels des Etats membres de la COI sur l'utilisation des modèles de simulation climatique. Cette formation permettra notamment de renforcer les compétences pour mieux anticiper les impacts du climat à l'horizon 2050 sur la santé publique, l'environnement, les ressources en eau, les risques de catastrophes ou encore les transports. D'autre part, le partenariat inclut le lancement des études préparatoires de deux projets régionaux d'adaptation au changement climatique, l'un sur la résilience des écosystèmes côtiers et l'autre sur le renforcement des services météorologiques et climatiques, qui seront présentés au Fonds vert pour le climat.

La Commission de l'Océan Indien (COI) et l'Agence Française de Développement (AFD) ont renforcé leur partenariat en faveur du climat en signant, le 23 avril 2018 un protocole d'entente sur la mise en œuvre des « contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) » présentées lors de la COP21 à Paris en décembre 2015, à travers lesquelles les Etats ont pris des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux effets du changement climatique. Par le biais de ce protocole d'entente avec l'AFD, les pays membres de la COI pourront bénéficier de la facilité « Adapt'Action » qui soutient la mise en œuvre des « CPDN ». Rappelons que la COI est la seule organisation régionale à bénéficier du programme « Adapt'Action » aux côtés de 15 pays en développement.

