Madagascar: Déclaration d'Ampahibe - « Non aux affrontements entre Malgaches »

Les forces de l'ordre ont décidé de se retirer de leurs positions.

Le ministre de la Défense Nationale, le Général Béni Xavier Rasolofonirina a fait une déclaration à Ampahibe hier, au lendemain des événements du 21 avril. Il était entouré du ministre de la Sécurité Publique, le Contrôleur général de Police Andrianisa Mamy Jean Jacques, et du Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie, le Général Randriamahavalisoa Girard. Après avoir présenté leurs condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés lors des événements du 21 avril dernier, les hauts gradés ont réclamé la mise en place « d'un espace de dialogue » entre les acteurs politiques, qui permettra d'avancer des « solutions politiques aux problèmes politiques et non le virage vers de nouvelles crises ».

Mission. Cette déclaration va plus ou moins à l'encontre de celle du chef suprême des Armées, Hery Rajaonarimampianina, qui a qualifié la veille la manifestation du 21 avril de « coup d'État » et a appelé les forces de l'Ordre à « protéger l'État de droit et la démocratie ». Leurs chefs ont déclaré hier : « Nous n'acceptons plus que la patrie soit un champ de bataille politique et réfutons toute manœuvre visant à créer des troubles. Aussi, précisons-nous que les forces de l'ordre assurent la mission de maintien de l'ordre, de protection des biens et des personnes. Nous n'accepterons pas toute mission contraire à cette mission. Nous signalons au passage que c'est pour éviter de violents affrontements entre Malgaches que nous avons pris la décision de nous retirer des zones à sécuriser », soutiennent-elles. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont exhorté toutes les forces vives à respecter l'ordre établi par la Constitution. « Nous ne pouvons cautionner la mise en place d'une structure qui ne soit pas issue d'élections car cela est contraire à la Constitution », est-il souligné dans le communiqué.