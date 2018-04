Madagascar: Début du dénouement de la crise

La crise est loin d'être résolue, mais la situation commence à se décanter.

Elle s'est même apaisée malgré les propos du président de la République avant-hier. Les forces de l'ordre qui ont décidé de se cantonner à leur mission de protection des biens et des personnes entendent se démarquer de tous les acteurs politiques. Il n'y a donc plus de logique de confrontation. Le parvis de l'Hôtel de Ville est maintenant libre d'accès et à la disposition des manifestants.

Le président Hery Rajaonarimampianina semble de plus en plus isolé dans la tour d'ivoire où il se trouve. Sa déclaration dimanche soir l'a éloigné encore plus de la population et les réactions hostiles dont il fait objet lors de ses déplacements montrent qu'il ne peut plus aller à l'encontre de sa volonté. La place du 13 mai est enfin devenue cette agora où la démocratie peut s'exprimer. L'apaisement s'est installé et c'est dans le recueillement que les manifestants ont accueilli les dépouilles de ceux qui ont perdu la vie ce week-end. Les deux anciens présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana se sont joints à cette foule compacte pour présenter leurs condoléances aux familles de ces derniers.

Une page semble s'être tournée et le sort du pays devrait se jouer maintenant dans la concertation et la discussion. Les jours à venir vont donc permettre d'y voir plus clair. Les tractations se font en coulisses, mais les schémas de sortie de crise vont respecter la légalité. On peut dire que c'est vraiment une chance qui est offerte au pays pour aller de l'avant. Les Malgaches, dans leur ensemble, veulent pouvoir choisir librement leurs dirigeants. Ils désirent des élections démocratiques. Ils ont beaucoup appris de ces années de privation qu'ils ont vécues. Ils espèrent avoir enfin leur destin entre leurs mains.