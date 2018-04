Madagascar: Musique tropicale - Flash B dévoile les dessous de « Fosy jôkera »

Si Flash B ne s'est fait connaître qu'avec cette chanson, elle est tombée dans la musique depuis sa naissance, car il y a 17 ans, elle a vu le jour dans le studio de son père. Anne Flaccida Randrianirina de son vrai nom, est la petite nièce de Din Rotsaka, quant à son père, il fait partie des musiciens du Grand maître Tianjama et de Vaiavy Chila. Sur « youtube », ses « covers » atteignent les 500.000 vues. Ayant fait ses heures en Afrique, Flash B a déjà composé 15 titres en malgache, anglais et en français, qu'elle a chanté en Ouganda et Tanzanie. Parmi ses titres, « Diso calcul », « Nanenenako », « Lany daty » ou encore « Fosy jokera », en outre, Flash B a également un « featuring » avec J Love sur « Laisse parler les jaloux », ce chanteur congolais qui a déjà chanté avec Black Nadia sur « L'amour na pas de couleur ». Dorénavant, la lumière est mise sur ces deux morceaux qui ont fait jaser les internautes. Affaire à suivre!

L'histoire s'est passée à Nosy-Be en 2016, les paroles des deux chansons parlent d'elles-mêmes. « Fosy jôkera » est la réponse cinglante de la jeune chanteuse au « Mizara karatse » de la diva. Si cette dernière a remercié une certaine personne sur un ton sarcastique d'avoir laissé tomber le « joker », Flash B a riposté tout simplement en rendant la monnaie de sa pièce. « Tôt ou tard, les fans auraient eu vent de cette histoire et je pense qu'il vaut mieux les éclairer avant que des rumeurs ne prennent les devants » raconte-t-elle tout ne continuant : « J'ai du respect pour Black Nadia, non seulement elle a le même âge que ma mère mais aussi parce qu'elle est une grande chanteuse, toutefois, je n'ai pas peur d'assumer la sortie de 'Fosy jôkera' en guise de réponse à sa chanson » souligne-t-elle.

