Madagascar: SAV/FAV Polio - Report de la cérémonie officielle de lancement

Cette présente édition vise notamment à rechercher des perdus de vue et les enfants jamais vaccinés, ainsi qu'à rechercher les cas de paralysie flasque aiguë chez les moins de 15 ans. Pour la SAV, la vaccination sera réalisée au niveau des sites fixes tels les centres de santé, tandis que pour l'AVS, les équipes de vaccinateurs procèderont par porte-à-porte et investiront les lieux à forte affluence telles les écoles, marchés, sites miniers, gares routières, pour vacciner les enfants. Au total, 19.770 équipes de vaccinateurs et 5747 superviseurs seront déployés à travers la Grande Ile.

La cérémonie officielle de lancement de la semaine africaine de vaccination (SAV) couplée avec les actions de vaccination supplémentaires contre la poliomyélite ou AVS/polio (FAV polio) 13e passage, qui devrait se dérouler, hier, au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) a été reportée. Un report dont le motif n'a pas été précisée, mais d'aucuns font le lien avec les événements qui ont secoué la capitale dernièrement. Rappelons que la SAV/FAVpolio cible pendant cinq jours, du 23 au 27 avril 2018, plus de 4,8 millions d'enfants de moins de cinq ans dans les 22 régions et les 114 districts sanitaires de Madagascar.

