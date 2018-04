Madagascar-Chine - Une coopération dans le domaine du développement rural

Contribution. En outre, la coopération touchera également d'autres domaines tels que la vulgarisation agricole, la transformation des produits agricoles et l'élevage ainsi que la formation des techniciens malgaches œuvrant dans le secteur de l'élevage. La FAO constitue le troisième partenaire dans le cadre de cette signature de mémorandum d'entente entre les deux pays étant donné que cet organisme international fournit une assistance technique dans la mise en œuvre de cet accord tripartite. En fait, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de Chine a consenti à utiliser le fond fiduciaire Chine-FAO dans la mise en œuvre des projets de coopération Sud-Sud à Madagascar.

La coopération Sud-Sud sera renforcée. La preuve, le ministre auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Harison Randriarimanana et le vice-ministre chargé de l'Agriculture et des Affaires rurales chinois, Zhang Tao Lin viennent de signer un mémorandum d'entente.

