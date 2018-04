Angola: Amélioration de la gestion stratégique de l'espace aérien

Luanda — La République d'Angola et le Canada ont signé, jeudi dernier, un accord de prestation de services dans le domaine d'aviation civile visant à améliorer la gestion stratégique de l'espace aérien national.

Un communiqué parvenu lundi à l'Agence Angola Presse (Angop) souligne que l'application de cet accord garantira une couverture complète des communications, de navigation aérienne et de surveillance de l'espace aérien de la région d'information du vol (RIV) de Luanda.

Le document, signé par le Président du Conseil d'Administration de la Compagnie Nationale d'Exploration des aéroports et de navigation aérienne, Manuel Ceita et le vice-président de l'Intelcan du Canada, Bernard Goyette, prévoit la prestation de services, d'équipement et d'assistance technique.

Intelcan sera en mesure d'installer les systèmes de communication HF (haute fréquence) dans plusieurs aéroports du pays pour renforcer les communications et le système de surveillance aérienne.

A travers ce contrat de quatre ans, Intelcan va installer 14 stations satellites à très petite ouverture (VSAT) pour l'expansion du système VHF-ER (ondes à très haute fréquence) et des systèmes de gestion du trafic aérien ( ATM) et le contrôle de la communication vocale (VCCS).

La compagnie canadienne va aussi installer neuf stations des systèmes ADS B (Diffusion automatique de surveillance dépendante) des modèles au sol et dans l'espace, ainsi que des services de consultation, la formation de 20 techniciens d'entretien et le même nombre des contrôleurs aériens.

Dans le domaine de navigation, elle devra intervenir dans les aéroports de Saurimo (Lunda Sul), Ondjiva (Cunene) et Huambo, avec l'assemblage d'équipements de contrôle et de surveillance du trafic, à savoir deux ILS et deux VOR.

C'est la deuxième phase du Programme de gestion de contrôle de l'espace aérien civil (PGCEAC) entre les deux sociétés, le premier, ayant été signé en octobre 2013, visant à doter le pays d'un système moderne de communication, de navigation et de maintenance.

Les stations VHF permettent la communication sol-air entre le pilote et le contrôleur de circulation aérienne au sol, ce qui permet la transmission des messages de contrôle de circulation aérienne (ATC) dans les zones de contrôle terminal (AFIS, TWR et APP) et en route (ACC) via des stations lointaines VHF.