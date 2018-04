Afrique Australe: L'Afrique Australe présente des signes de stabilité - Ministre des Relations Extérieures

La situation politique et militaire au Lesotho s'est empirée le 5 Octobre 2017, lorsque le chef d'état-major de l'armée, le général Khoantle Motso- Motso, a été tué lors d'une fusillade au cours de laquelle ont également péri le général Bulane et le colonel Tefo Hahatsi.

Il a, d'autre part, souligné que les discussions à la réunion ministérielle pourraient être franches, ouvertes, objectives et constructives, "afin de soumettre aux dirigeants, lors de la réunion de mardi, des propositions et des solutions ».

Le gouvernant estime qu'il est temps que la région Australe du continent se consacre exclusivement aux questions de développement et d'intégration économique régionale, notant que cet objectif ne sera pas atteint tant que ne seront pas relevés les défis de la paix, la sécurité et la stabilité.

