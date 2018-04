Afrique: Climat des affaires - Les agences francophones de promotion des investissements se réunissent au Gabon

En plus des membres présents, et l'invitation de l'Ile Maurice comme invité d'honneur, cette rencontre a enregistré la présence de plusieurs experts et chefs d'entreprises, qui ont échangé autour du thème de l'industrialisation dans l'espace francophone.

18 agences de promotion des investissements membres du Réseau international des agences francophones de promotion des investissements (Riafpi) ont pris part à la 3e édition de la conférence annuelle du Riafpi, à Libreville (Gabon), sous le Haut patronage d'Ali Bongo Ondimba, Président de la République.

En plus des membres présents, et l'invitation de l'Ile Maurice comme invité d'honneur, cette rencontre a enregistré la présence de plusieurs experts et chefs d'entreprises, qui ont échangé autour du thème de l'industrialisation dans l'espace francophone.

Créé en mars 2014 à Abidjan (Côte d'Ivoire), le Riafpi a pour objectif d'établir un cadre de concertation, d'échanges, de coopération et de solidarité entre différentes agences de promotion des investissements, dont la majorité se trouvent sur le continent africain. Le directeur général du Centre de Promotion des investissements (Cepici), Emmanuel Esmel Essis, par ailleurs président du Réseau, affirme que l'objectif du Riafpi est de « créer une chaîne de solidarité entre les agences de promotion des investissements utilisant la même langue, le français, en vue de créer une plate-forme de dissertation prenant en compte les problématiques spécifiques. Ce, en vue d'accroître la capacité des investissements directs étrangers... ».

Les agences de promotion des investissements jouent un rôle essentiel en Afrique pour démarcher et atteindre des investisseurs étrangers. Elles fournissent des données statistiques, facilitent les démarches prospectives, orientent et accompagnent ceux-ci dans leurs démarches d'investissement.

Nina Alida Abouna, directrice général de l'Agence nationale de promotion des investissements Du Gabon (Anpi), a indiqué à l'ouverture : « En Afrique, le faible niveau d'industrialisation constitue un obstacle pour les économies qui restent largement tributaires du secteur agricole et de l'exportation de produits non transformés. Dans ce contexte, la conférence que nous avons l'honneur d'accueillir ce jour va permettre de mettre en lumière le rôle essentiel des agences de promotion des investissements. Notre mission est claire : être un catalyseur des projets d'investissement et de diversification de nos économies. »

L'Anpi-Gabon a notamment inauguré en janvier dernier un guichet de l'investissement regroupant en un lieu unique les différents services relatifs à la création et à la formalisation des entreprises.