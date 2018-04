Burkina Faso: Au coin du palais - 24 mois de prison ferme pour attouchement sur une mineure de 3 ans

T.S est célibataire sans enfant domicilié à Saaba. Il a comparu devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, le 23 avril 2018 de Ouagadougou, pour fait de viol sur une mineure de 3 ans.

Les faits remontent au 3 mars 2018. T.S invite les fillettes de ses voisines habitant dans la même cour à partager son plat de macaroni qu'il a l'habitude de préparer. Selon ses explications, c'est souvent à l'absence des parents des fillettes qu'il se met à cuisiner afin de pouvoir les appâter dans sa maison." A chaque fois que je cuisine les spaghettis, j'invite les petites filles de la cour à partager mon plat. Mes yeux se sont posés sur une qui aime bien se promener toute nue. C'est ainsi que je l'ai convaincue à rejoindre ma maison. J'ai introduit mon doigt dans le sexe de la petite, ce qui a provoqué des saignements", s'est-il expliqué à la barre. Pour sa défense, il a fait savoir au tribunal qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé ce jour-là.

Selon lui, lorsqu'un problème doit t'arriver, il n'y a pas de solution. La partie civile, en l'interrogeant, a cherché à savoir le plaisir qu'il tire en mettant son doigt dans le sexe de la petite. Pourquoi pas dans ses marines ou ailleurs?, s'est interrogé le juge. En guise de réponse, T.S s'est encore contenté de dire qu'il ne savait pas ce qui l'a poussé à commettre cet acte. Il a demandé pardon au tribunal pour son comportement. L'infraction étant réalisée, il a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour ce faire, il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 24 mois.

Au volant d'un camion en mauvais état, il tue un enfant

Y.S est garagiste, célibataire et père d'un enfant. Il a été entendu au Tribunal de grande instance de Ouagadougou, le 23 avril 2018. Il lui est reproché d'avoir conduitun véhicule sans visite technique et défaut d'assurance, causant la mort d'un enfant. Pour sa défense, il a indiqué que c'est parce qu'ils étaient en manque de clients dans leur garage que l'idée lui est venue d'aller chercher le camion-benne de son père garé devant sa cour pour un essai. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Saponé pour ramasser du sable afin de gagner un peu d'argent pour nourrir sa petite famille. C'est de retour sur Ouagadougou aux environs de 19h qu'il a percuté un enfant qui se trouvait dans un quartier.

Il a fait savoir qu'il était avec des apprentis chauffeurs. Ce sont eux qui l'ont d'ailleurs averti qu'il venait de percuter un enfant. "Quand on conduit un véhicule de ce gabarit, on ne voit pas bien du côté apprentis. En plus, les gens circulent très mal. Le temps qu'on se rende compte, le drame est déjà produit», a-t-il déclaré. La partie civile, quant à elle, a souligné que les faits sont clairs. Ce drame pouvait être évité si le camion était en bon état. Les faits étant constitués, Y.S a demandé pardon au tribunal et a promis ne plus recommencer. Le tribunal statuant publiquement a requis une peine d'emprisonnement de 12 mois fermes avec une amende de 25 000 FCFA.

Une caméra de surveillance piège 2 voleurs de moto

K.A a été victime du vol de son vélomoteur de marque à proximité d'une boulangerie non loin d'une banque de la place. Grâce à une vidéo de surveillance de cette pâtisserie, les voleurs S.D et T.M ont été identifiés. Ils ont comparu au Tribunal de grande instance de Ouagadougou avec leur complice, T.S, revendeur, pour répondre des faits qui leur sont reprochés. S.D est né le 2 mai 1972 à Poura, père d'un enfant. T.M est électricien, né en 1977 à Samorogouan, père de deux enfants. T.S est né en 1980 à Bobo-Dioulasso et père de deux enfants.

Ils ont tous niés les faits de vol tout en indiquant qu'ils ont été sévèrement violentés quand la police est venue les chercher. " Quand la police est venue nous chercher, elle nous a mis séparément dans les cellules. Nous sommes restés trois jours sans manger, ni boire. Les agents nous ont demandé de dire la vérité, sinon, nous verrons de quel bois ils se chauffent", ont-ils déclaré. T.S a dit avouer pour avoir la vie sauve. Le ministère public leur a fait savoir qu'il dispose de preuves qui les accablent. Dans la vidéo de surveillance, tout est pourtant clair.

Elle montre comment K.A est venu garer sa moto, est entré dans la boulangerie pour faire ses achats. Au même moment, S.D et T.M se sont approchés de l'engin de la victime tout en communiquant. C'est ainsi que l'un d'entre eux s'est saisi de la moto qu'ils ont pu démarrer et partir. Mieux, la vidéo a prouvé, explique le procureur, que peu après leur départ, la victime est sortie chercher son vélomoteur. Mais comment T.S s'est retrouvé mêlé à dans cette histoire? Dans leur déclaration à la police, ils ont affirmé qu'une fois à la cave du Sud, c'est T.M qui est allé remettre la moto à T.S, le revendeur.Bien que les preuves soient établies par la vidéo de surveillance de la boulangerie, S.D et T.M ont continué toujours à nier les faits.

Même s'ils reconnaissent leurs images sur la vidéo. Séance tenante, le procureur leur a donné une dernière chance pour avouer, car a-t-il dit, «une faute avouée est à moitié pardonnée». T.S, quant à lui, a reconnu les faits à la police judiciaire. Les autres sont restés campés sur leur position. Le tribunal a relaxé T.S au bénéfice du doute et a condamné S.D et T.M à 48 mois de prison ferme. Ils doivent également payer solidairement la somme de 675 000 FCFA comme droit et intérêt à la victime.