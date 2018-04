Sénégal: Réception de 1 000 unités de matériels agricoles - Macky Sall veut mettre fin aux importations de riz

Le président de République du Sénégal a réceptionné, hier, 1.000 unités de matériels agricoles destinés au monde rural. Acquis grâce à la coopération avec la République de l'Inde, le lot d'équipements composé de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et autres matériels de génie civile vise à intensifier la mécanisation de l'agriculture sénégalaise et à mettre fin à la tyrannie des importations de riz au Sénégal à travers l'aménagement de plus de 20.000 hectares de terre dans la vallée du fleuve Sénégal.

Le 23 avril 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire des producteurs du Sénégal notamment ceux des départements de Dagana, Matam et Bakel, dans la vallée du fleuve Sénégal. Ils retiendront, pour la postérité, que c'est en ce jour qu'ils ont communié, au Grand théâtre de Dakar, avec le chef de l'État, Macky Sall et l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, Rajeev Kumar, en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Papa Abdoulaye Seck et du président directeur général de Tse/Afrique, Cheikh Amar, pour réceptionner 1.000 unités de matériels agricoles alloués par le Programme d'appui au projet d'autosuffisance en riz. Aucune organisation faitière du monde rural sénégalais n'a voulu rater l'instant. Du Conseil national de concertation des ruraux du Sénégal (Cncr), aux partisans de Force paysanne, sans oublier la forte présence des productrices réunies au sein de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal ; le monde rural, dans sa globalité à tenu à magnifier sa reconnaissance au président de la République.

Pour ce dernier, ce nouveau jalon qu'il vient de poser au profit des producteurs du Sénégal ne fait que traduire sa volonté de faire de l'agriculture sénégalaise, le moteur du progrès économique et social. « Un des objectifs majeurs du Plan Sénégal émergent (Pse) », a déclaré Macky Sall. Pour le chef de l'État, la transformation structurelle de notre agriculture passe par l'intensification de la mécanisation agricole. C'est pour traduire cette vision en réalité sur le terrain qu'il a pris l'engagement de mettre à contribution la coopération avec la République de l'Inde. « En dotant le monde rural de 1.000 unités de matériel lourd, il s'agit d'accroître la productivité et de favoriser le bien-être des populations en particulier les ménages ruraux », a-t-il soutenu. Acquis grâce à une ligne de crédit de Exim Bank Inde, pour une valeur estimée à environ 32 milliards de FCfa, le lot de matériel est composé, entre autres, de moissonneuses-batteuses, de tracteurs, de faucheuses, de rizeries et autres équipements de génie civil destinés à l'allègement des travaux dans le monde rural.

Le chef de l'État a profité de l'occasion pour engager les producteurs à faire du Sénégal, le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Il a rendu un hommage appuyé à tous les acteurs agricoles pour leur engagement et leur adhésion à sa vision « d'une agriculture moderne, adaptée, inclusive et intégrée, fondée sur le savoir, le savoir-faire et la technologie ». Macky Sall n'a pas manqué de revenir sur certains efforts entrepris au profit des producteurs sénégalais depuis son avènement à la magistrature suprême non sans saluer les performances réalisées par son gouvernement.

20 000 nouveaux ha à aménager dans la vallée

En effet, grâce au Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas) et au Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar), le Sénégal, a dit le Président Sall, a obtenu des résultats inédits. « Pour le riz, de 405.000 tonnes en 2014, on est passé à 1.015.000 tonnes de paddy en 2017. Le monde rural a été doté, durant cette période également, de 2.000 tracteurs. Tout cela combiné à la formation des acteurs du monde rural afin de favoriser la promotion du producteur », a soutenu le chef de l'État. Il a tenu à réitérer, devant les producteurs du Sénégal, son engagement à redonner à l'agriculteur sénégalais toute la dignité de travailleur de la terre. Évoquant le souci d'inclusion qui l'anime dans cette dynamique, le Président Sall a rappelé le rôle éminent des petits producteurs dans le développement de l'agriculture au Sénégal. Selon lui, ils ne doivent jamais être en rade dans toutes les politiques agricoles en cours. « C'est dans ce souci d'inclusion que 65.303 unités de matériels attelés fabriquées ici au Sénégal par la petite industrie et subventionnées à hauteur de 70 % pour 5 milliards de FCfa ont été remises aux petits producteurs entre 2013 et 2017 », a souligné le président de la République. A ces efforts, il cite également l'augmentation des surfaces aménagées et des infrastructures hydro-agricoles un peu partout dans les zones agroécologiques du Sénégal.

Dans la vallée, le matériel que vient d'acquérir les producteurs du Sénégal sera subventionné à hauteur de 60 %. Il permettra d'aménager plus de 20.000 hectares de terre dans la vallée comme l'a souligné le président directeur général de Tse, Cheikh Amar. Il a promis de porter ce chiffre à 30.000 hectares au terme de cette phase. Le Sénégal peut sans doute compter sur l'appui de la coopération indienne dans cette dynamique. L'ambassadeur de l'Inde au Sénégal qui a réitéré cet engagement au chef de l'État, a promis d'accompagner notre pays dans sa révolution verte.

Selon le Président Sall, il s'agit de tout faire pour mettre fin à la tyrannie des importations de riz au Sénégal. Macky Sall a magnifié l'action du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et l'exhorte à amplifier les efforts pour faire de l'agriculture, le moteur de la croissance économique au Sénégal.