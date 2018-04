Burkina Faso: Criminalité - Quatre présumés faux monnayeurs dans les filets de la police

«Les mis en cause dans cette affaire ont été interpellés en possession de deux cantines de coupures de papier en forme de billets de banque noircis et en pleine exécution de leur plan d'arnaque de 12 millions de franc CFA au préjudice de plusieurs personnes», détaille le communiqué.

La police en a profité pour sensibiliser les amateurs de gains faciles sur les méthodes employées par les escrocs de ce type.

D'abord, «ils vous soufflent qu'ils ont en leur possession un important stock de billets de banque (dollars, euro, CFA, etc.) subtilisés dans un pays étranger (Libye, Syrie, Côte-d'Ivoire, etc.) Ils vous affirment que les billets en question ont été plongés dans un liquide noir pour les dissimuler au moment du franchissement des frontières et qu'ils ont besoin d'un produit chimique pouvant les laver pour leur redonner leur aspect normal afin de les injecter dans le circuit», décrit le communiqué.

Pour persuader leurs "pigeons" de financer l'achat en grande quantité du prétendu produit devant servir au lavage du stock de billets, les faux monnayeurs procèdent à un test de lavage en sa présence et lui offrent quelques billets authentiques de banque préalablement dissimulés dans le lot de fausses coupures afin de le convaincre.

Une fois l'argent censé servir à l'achat du produit récupéré, la bande disparaît.

Ce énième coup de filet du CCPO vient s'ajouter à une moisson déjà consistante des services de police dans la lutte contre le faux monnayage et l'escroquerie.

L'an dernier, 27 présumés faux monnayeurs et 1 431 présumés escrocs ont été appréhendés sur le territoire national. Pour le premier trimestre de l'année 2018, ce sont huit présumés faux monnayeurs et 460 présumés escrocs qui ont été interpellés et déférés devant la Justice burkinabè.

«Si vous êtes en face d'une proposition d'affaire similaire au scénario détaillé plus haut, ou quelqu'un de votre entourage, alertez rapidement les services de sécurité aux numéros verts suivants : le 17 pour la Police Nationale, le 10.10 pour le Centre National de Veille et d'Alerte et le 16 pour la Gendarmerie Nationale», conclut le communiqué.