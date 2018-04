Burkina Faso: La jeunesse manque d'emplois décents selon une enquête de l'ODJ

«Les mis en cause dans cette affaire ont été interpellés en possession de deux cantines de… Plus »

L'ODJ pointe un doigt accusateur sur les autorités en ce qui concerne la mauvaise condition de vie et de travail des jeunes. «Elles ont le devoir et l'obligation de pouvoir trouver des emplois décents, des formations de qualités aux jeunes», martèle M. Korbéogo.

A l'écouter, ce rapport constitue un outil d'aide à la prise de décision. «L'ODJ étant une organisation de conscientisation et de lutte pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes de façon spécifique, nous considérons les résultats de ce rapport comme un outils d'aide à la décision, un outil de plaidoirie, de mobilisation et de lutte» a souligné M. Korbéogo.

«Cela veut dire qu'on a constaté un vide d'information scientifique sur les conditions de vie et de travail, de loisirs et d'aspirations des jeunes du Burkina. C'est ce qui nous a conduits à réaliser une telle étude qui nous a permis de renseigner de façon systématique ces indicateurs. Cela permet de combler un vide dans le domaine de la connaissance sur la condition sociale des jeunes du Burkina» a expliqué le président du bureau de l'ODJ, Gabin Korbéogo.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.