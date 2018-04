Algérie: Justice - 1.783 auditions à distance depuis octobre 2015

El Bayadh — Le nombre d'auditions judiciaires à distance a atteint 1.783 depuis le lancement de l'opération de modernisation de la justice en octobre 2015, a-t-on appris lundi à El Bayadh Directeur général de modernisation au ministère de la Justice.

Akka Abdelhakim a indiqué, lors d'une conférence de presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, que 1.780 auditions de témoins et d'accusés ont été effectués à distance au niveau national et trois autres dans le cadre de la coopération entre la justice algérienne et son homologue française.

Il a souligné que cette procédure fait partie de la politique du ministère de la Justice de développement du système juridique permettant de gagner du temps et l'effort et accélérer les procès.

Le même responsable a fait savoir que le secteur de la justice oeuvre à atteindre un haut degré d'utilisation des technologies modernes, en vue de rapprocher davantage le secteur de la justice du citoyen et mettre fin aux pratiques de papier.

Les applications de raccordement des structures judiciaires réalisées depuis le lancement du projet de modernisation du secteur ont atteint un nombre de 507, a-t-il encore indiqué, affirmant que ces applications numériques ont été réalisées par des compétences algériennes.

M.Akka a également déclaré que la modernisation du secteur de la justice a permis, à titre d'exemple, de délivrer plus de 60.000 certificats de nationalité et 100.000 casiers judiciaires via internet depuis 2015, ajoutant par ailleurs que la valeur des amendes recouvrées durant cette période a attient 20 millions DA.

Au passage, il a appelé les citoyens à utiliser ces applications modernes leur épargnant les déplacements vers les tribunaux pour se faire délivrer des documents judiciaires.

Le Directeur général de la modernisation au ministère de la Justice, accompagné du Directeur général de prospective et de réglementation au ministère, Kilane Zerouala, a visité la Cour d'El Bayadh et a inspecté les travaux de réalisation du tribunal administratif du chef-lieu de wilaya et le tribunal de Boualem prévu d'être mis en service avant la fin d'année en cours.