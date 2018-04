Algérie: Tamanrasset - Le ministre de l'Intérieur inaugure une centrale solaire de 13 mégawatts

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire poursuit sa visite de travail d'une journée dans la capitale de l'Ahaggar par l'inauguration d'un gazoduc (16 pouces) et la mise en service du réseau public de distribution de gaz naturel, avant de tenir une rencontre avec la société civile.

Des explications ont été fournies à la délégation ministérielle sur les objectifs de ce projet, inscrit dans le cadre du programme national de développement des énergies renouvelables englobant 24 centrales à travers le pays, et qui vise à diversifier les sources de production d'électricité, à développer les énergies renouvelables et à préserver l'environnement par la réduction des émanations de CO2.

Cette centrale, qui a nécessité un investissement public de 2,6 milliards DA, aura un impact environnemental certain puisqu'elle permet, outre la production d'électricité, de réduire les émanations de CO2 de quelques 15.000 tonnes/ an, selon sa fiche technique.

